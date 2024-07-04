Сэр Алекс ФЕРГЮСОН: «Не могу представить себе Роналду на ЧМ-2026»
Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» – о будущем звезды сборной Португалии
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Сэр Алекс Фергюсон прокомментировал информацию о том, что Криштиану Роналду собирается выступить на ЧМ-2026:
«Я не могу себе представить, что Роналду будет играть на чемпионате мира 2026 года. В ближайшие годы футбол станет еще быстрее и еще более физическим, а пространства для атак будет становиться все меньше. В отличие от защитников, нападающим сложнее играть на самом высоком уровне, когда они становятся старше.
Выигрыш еще одного или двух титулов не будет иметь большого значения для Роналду. У него и так невероятная карьера».
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