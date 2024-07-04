Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сэр Алекс ФЕРГЮСОН: «Не могу представить себе Роналду на ЧМ-2026»
Чемпионат мира
04 июля 2024, 18:43 |
568
3

Сэр Алекс ФЕРГЮСОН: «Не могу представить себе Роналду на ЧМ-2026»

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» – о будущем звезды сборной Португалии

04 июля 2024, 18:43 |
568
3
Сэр Алекс ФЕРГЮСОН: «Не могу представить себе Роналду на ЧМ-2026»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сэр Алекс Фергюсон

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Сэр Алекс Фергюсон прокомментировал информацию о том, что Криштиану Роналду собирается выступить на ЧМ-2026:

«Я не могу себе представить, что Роналду будет играть на чемпионате мира 2026 года. В ближайшие годы футбол станет еще быстрее и еще более физическим, а пространства для атак будет становиться все меньше. В отличие от защитников, нападающим сложнее играть на самом высоком уровне, когда они становятся старше.

Выигрыш еще одного или двух титулов не будет иметь большого значения для Роналду. У него и так невероятная карьера».

По теме:
Португалия – Франция. Текстовая трансляция матча
Нацелился на рекорд. Роналду хочет сыграть на ЧМ-2026
Защитник Португалии отреагировал на слезы Роналду в матче против Словении
Алекс Фергюсон Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Дидух Источник: Bild
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СВИТОЛИНА: «Тай-брейк 9:11? Очень больно, потому что у меня был матчбол»
Теннис | 03 июля 2024, 22:04 0
СВИТОЛИНА: «Тай-брейк 9:11? Очень больно, потому что у меня был матчбол»
СВИТОЛИНА: «Тай-брейк 9:11? Очень больно, потому что у меня был матчбол»

Украинская теннисистка прокомментировала победу над Магдой Линетт на старте Уимблдона

Леоненко обвинил звезду Динамо в слабом выступлении на Евро-2024
Футбол | 04 июля 2024, 11:53 13
Леоненко обвинил звезду Динамо в слабом выступлении на Евро-2024
Леоненко обвинил звезду Динамо в слабом выступлении на Евро-2024

Экс-игрок киевлян недоволен выступлением Шапаренко на ЧЕ

Лунин ошеломил руководство Реала решением о своем будущем
Футбол | 04.07.2024, 07:48
Лунин ошеломил руководство Реала решением о своем будущем
Лунин ошеломил руководство Реала решением о своем будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с главным тренером
Футбол | 04.07.2024, 13:20
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с главным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с главным тренером
Вацко прокомментировал конфликт Зинченко и Реброва
Футбол | 03.07.2024, 20:28
Вацко прокомментировал конфликт Зинченко и Реброва
Вацко прокомментировал конфликт Зинченко и Реброва
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
nick07
ну про виграш то звісно навряд чи, але вийти на турнір ще може, за 2 роки навряд чи розтратись свою форму
Ответить
+1
Первый Среди Равных
І в 2030 вийде. Природні дані + робота над собою + фармакологія і ми побачимо 45-річного рона на чемпіонаті світу, правда скоріш всього в якості запасного. 
Ответить
0
Lulinnha
Трошки ботоксу та силікону і він завжди готовий. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дубль защитника. Сборная Турции обыграла Австрию в 1/8 финала Евро-2024
Дубль защитника. Сборная Турции обыграла Австрию в 1/8 финала Евро-2024
02.07.2024, 23:53 26
Футбол
ВИДЕО. Ястремская не пожала руку Грачевой на Уимблдоне. В чем причина?
ВИДЕО. Ястремская не пожала руку Грачевой на Уимблдоне. В чем причина?
03.07.2024, 23:45 6
Теннис
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
03.07.2024, 08:01 9
Футбол
Новому тренеру не нужны. Челси определил 7 игроков на продажу
Новому тренеру не нужны. Челси определил 7 игроков на продажу
02.07.2024, 18:31
Футбол
Не Испания или Франция. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Не Испания или Франция. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
03.07.2024, 10:57 3
Футбол
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
02.07.2024, 21:42 4
Футбол
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
03.07.2024, 06:55 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем