Сэр Алекс ФЕРГЮСОН: «Не могу представить себе Роналду на ЧМ-2026»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Сэр Алекс Фергюсон прокомментировал информацию о том, что Криштиану Роналду собирается выступить на ЧМ-2026:

«Я не могу себе представить, что Роналду будет играть на чемпионате мира 2026 года. В ближайшие годы футбол станет еще быстрее и еще более физическим, а пространства для атак будет становиться все меньше. В отличие от защитников, нападающим сложнее играть на самом высоком уровне, когда они становятся старше.

Выигрыш еще одного или двух титулов не будет иметь большого значения для Роналду. У него и так невероятная карьера».