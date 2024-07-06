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  4. Обиделся из-за пенальти? Роналду отписался от игрока сборной Португалии
Чемпионат Европы
06 июля 2024, 17:40 | Обновлено 06 июля 2024, 17:56
1327
2

Обиделся из-за пенальти? Роналду отписался от игрока сборной Португалии

Жоау Феликс не забил послематчевый пенальти

06 июля 2024, 17:40 | Обновлено 06 июля 2024, 17:56
1327
2
Обиделся из-за пенальти? Роналду отписался от игрока сборной Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, судя по всему, обиделся на Жоау Феликса.

Нападающий отписался в Instagram от игрока, который не забил послематчевый пенальти. Феликс оказался единственным португальцем, который не смог забить с точки, однако этого хватило для вылета с турнира.

Важно отметить, что Роналду подписан на всех игроков сборной Португалии, даже на резервистов. Единственное исключение – Жоау Феликс.

На стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Португалии проиграла Франции в серии пенальти и покинула турнир.

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Жоау Феликс Криштиану Роналду сборная Франции по футболу сборная Португалии по футболу Евро-2024 Португалия - Франция скандал
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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Комментарии 2
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Octopus
Может он и не был подписан?
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0
Sergey Romanchik
По мужски поступил....   
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-1
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