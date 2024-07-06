Обиделся из-за пенальти? Роналду отписался от игрока сборной Португалии
Жоау Феликс не забил послематчевый пенальти
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, судя по всему, обиделся на Жоау Феликса.
Нападающий отписался в Instagram от игрока, который не забил послематчевый пенальти. Феликс оказался единственным португальцем, который не смог забить с точки, однако этого хватило для вылета с турнира.
Важно отметить, что Роналду подписан на всех игроков сборной Португалии, даже на резервистов. Единственное исключение – Жоау Феликс.
На стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Португалии проиграла Франции в серии пенальти и покинула турнир.
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