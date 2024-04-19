В первый игровой день 25-го тура украинской Премьер-Лиги в Полтаве «Ворскла» будет принимать «Колос» из Ковалевки. На данный момент соперники находятся ближе к середине турнирной таблицы и их разделяет всего пять очков. Но если подопечные Сергея Долганского чувствуют себя относительно в безопасности, то коллектив из Киевской области при неудачном раскладе вскоре может оказаться рядом с зоной переходных матчей.

Ворскла

Полтавских футболистов и их тренеров сейчас наверняка больше беспокоит результат финального матча за Кубок Украины, который состоится уже менее чем через месяц в Ровно. Победа в нем принесет клубу не только трофей, а и выход в один из европейских кубков на следующий сезон.

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Что же касается чемпионата страны, то «Ворскла» с 30 набранными очками не должна испытывать какого-то дискомфорта. Она находится примерно на одинаковом расстоянии как от группы лидеров, так и от аутсайдеров. Календарь оставшихся матчей тоже не должен вызывать у полтавчан серьезных опасений, ведь в основном там будут коллективы из нижней части турнирной таблицы. Поэтому есть возможность более-менее спокойно доиграть сезон в Премьер-Лиге и готовиться к следующему.

В предыдущем туре полтавская команда с минимальным счетом 0:1 уступила на своем поле будущему оппоненту по финалу Кубка Украины донецкому «Шахтеру». Причем с 56-й минуты хозяева играли в численном большинстве, но реализовать его не смогли. Более того, единственное предупреждение в том матче получил защитник «Ворсклы» Илья Крупский, который теперь будет вынужден пропустить предстоящий матч из-за дисквалификации.

Колос

Весенняя часть чемпионата у «Колоса» явно не получается. Команда потерпела 5 поражений в 7 матчах и с седьмого места, которое она уверенно занимала после 18-го тура, кстати, опережая тогда «Ворсклу», уже скатилась на одиннадцатое. Теперь до зоны переходных матчей осталось всего пять очков и любая следующая неудача еще больше приблизит ковалевцев к опасной черте.

Уже неоднократно отмечалась низкая результативность подопечных Ярослава Вишняка в нынешнем сезоне – всего 16 забитых мячей в 23 проведенных матчах. С такой результативностью трудно думать о высоком месте. Хорошо еще, что оборона и вратарь пропускают не так много, а то проблем у ковалевского клуба было бы гораздо больше.

В минувшее воскресенье «Колос» играл в Житомире против «Полесья» и потерпел поражение с уже ставшим для него традиционным счетом 0:1. Причем гости пропустили гол в самом конце матча, поэтому времени на то, чтобы отыграться, у них особо не уже не было.

Статистика матчей

В первом круге нынешнего чемпионата в Ковалевке победитель не был выявлен - 0:0. И это была первая ничья соперников на уровне Премьер-Лиги в 8 матчах. До этого 6 раз побеждала «Ворскла» и один раз «Колос». Разница мячей 12-4.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Исенко, Якубу, Пердута, Хрипчук, Корниенко, Кане, Павлюк, Мякушко, Челядин, Сиссоко, Степанюк

«Колос»: Фесюн, Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Гончаренко, Цуриков, Ильин, Ориховский, Демченко, Топалов, Рангел

Прогноз на противостояние:

По всей видимости, в этом матче большого количества голов не будет. Предположим, что все решит один забитый мяч, который проведут хозяева поля. Так что поставим на победу «Ворсклы» 1:0.

20 апреля, суббота