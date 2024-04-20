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Чемпионат Украины
Ворскла
20.04.2024 18:00 – FT 0 : 2
Колос К
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Украина. Премьер лига
20 апреля 2024, 20:11 | Обновлено 20 апреля 2024, 20:46
903
2

Первые голы с августа. Колос в тяжелом матче победил Ворсклу

Подопечные Ярослава Вишняка прервали свою безвыигрышную серию

20 апреля 2024, 20:11 | Обновлено 20 апреля 2024, 20:46
903
2
Первые голы с августа. Колос в тяжелом матче победил Ворсклу
ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» и ковалевский «Колос» встретились в субботу, 20 апреля, в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги. Перед началом 25-го тура команда из Полтавы занимала в турнирной таблице седьмое место, имея в активе 30 очков после 24 матчей. Клуб из Киевской области, набрав в 23 поединках 25 очков, шел на одиннадцатой позиции.

В преддверии матча появилась информация о том, что главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк, уже довольно давно возглавляющий коллектив, может быть уволен. Причина – в неудовлетворительных результатах ковалевского клуба. Перед поединком с «Ворсклой» безвыигрышная серия «Колоса» состояла из шести матчей. Во второй части чемпионата – только одна победа. Если команда не начнет выигрывать, то ей придется бороться за выживание. Наставник «Ворсклы» Сергей Долганский мог чувствовать себя достаточно уверенно. Он возглавил команду по ходу сезона, пока существенных претензий к его работе не было.

Оба тренера имели немало кадровых проблем. У «Ворсклы» Крупский пропускал матч из-за дисквалификации. В матче прошлого тура получил травму лучший бомбардир команды Степанюк. До сих пор не вылечили травмы Скляр и Чеснаков. Вишняк, для которого этот матч стал 60-м во главе «Колоса» в УПЛ, не мог рассчитывать на получивших повреждения Цурикова, Лучкевича и Рангела. Продолжают восстанавливаться после травм Тотовицкий, Диего, Богданов.

ФК Ворскла

Прогнозируемо команды начали матч в спокойном, даже медленном темпе. Обе команды традиционно долго готовят атаки, не отошли они от своих принципов и в этот раз. В течение почти всего первого тайма борьба велась преимущественно вблизи центральной линии поля. Там уже на 8-й минуте получил предупреждение капитан «Колоса» Вадим Милько, который провел 200-й матч в УПЛ.

Иногда команды ускорялись, тогда возникало напряжение у ворот. На 18-й минуте после дальней передачи со своей половины поля Мякушко сбросил мяч на ход Нестеренко. Тот вошел под острым углом в штрафную и пробил в ближний угол – Фесюн отбил. А можно было отдать в центр на Ковталюка, который был один перед воротами. На 25-й минуте гости заработали штрафной удар почти на углу штрафной площадки «Ворсклы». Демченко закрутил мяч в ближний угол ворот, Исенко пришлось поработать, чтобы ликвидировать угрозу. На 40-й минуте Челядин в штрафной отдал пас под удар Ковталюку, форвард пробил, но Фесюн отбил мяч.

Второй тайм начался с гола «Колоса». На 53-й минуте Ильин со своей половины поля отдал дальний верховой пас на Безбородко. Форвард головой пробросил мяч себе на ход, а затем в борьбе с двумя защитниками неожиданно пробил из-за пределов штрафной – мяч попал в дальний нижний угол ворот! Это второй гол Безбородько в чемпионате. В предыдущий раз он отличился в августе.

ФК Ворскла

Хозяева после пропущенного гола активнее заиграли в атаке. В течение почти всего игрового времени мяч находился вблизи штрафной «Колоса». Но подопечные Долганского до конца матча не смогли создать реальную возможность для взятия ворот. Гости без проблем справлялись с задачами, которые ставили перед ними полтавчане. Задачи эти были довольно простыми.

Команда Вишняка в конце матча забила второй раз. После простого выноса от ворот «Колоса» игрок «Ворсклы» поскользнулся в центре поля, Салабай протащил мяч почти в штрафную и отпасовал налево на Велетня, который приблизился к воротам и переиграл Исенко. Велетень забил впервые с августа прошлого года.

После гола вся команда побежала обниматься с главным тренером. Похоже, что вопрос увольнения Ярослава Вишняка пока потеряет актуальность. А вот к Сергею Долганскому после пятого матча без побед могут возникнуть претензии.

Украинская Премьер-лига. 25 тур.

«Ворскла» – «Колос» – 0:2

Гол: Безбородько (53), Велетень (87).

Предупреждения: Челядин (55) – Милько (8), Черноморец (57), Емец (59).

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Павлюк, Хрипчук, Якубу (Корниенко, 69) – Нестеренко (Глущенко, 69), Мякушко, Челядин (Островский, 80) – Кане, Сиссоко – Ковталюк.

«Колос»: Фесюн, Емец, Черноморец, Бондаренко, Бурда – Милько, Демченко, Ореховский (Велетень, 82) – Топалов (Дорош, 90+2), Ильин – Безбородько (Салабай, 75).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Ворскла» имени А.Бутовского (Полтава).

Наши оценки:

Замены «Ворскла»: Корниенко - 5.0, Глущенко - 5.0, Островский - б/о.

Замены «Колос»: Салабай - 6.0, Велетень - 6.5, Дорош - б/о.

ВОРСКЛА - КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Колос Ковалевка Ворскла - Колос отчеты
Олександр Брусенцов
Олександр Брусенцов Sport.ua
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Комментарии 2
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BekXan
Все закономірно.Моя думка що влітку команду повинен очолити новий тренер лише закріпилася.Після перемоги над Поліссям в кубку ,тоді казав виграли тільки за рахунок того що вони не забили.а ми забили.Багато хто писав та Ворскла ще побореться за кубок з Шахтарем в фіналі.Ні.Тоді була команда.Зараз це 11 гравців які займають місце на полі.А те що капець в команді я зрозумів з пресухи Долганського після гри з Динамо.Коли доросла людина яка все життя в футболі сказала що ми злякалися коли Динамо залишилося в 10 ром ,не знали що робити з м'ячем.Це коли команда вже програвала.Тобто замість того щоб скористатися шансом і на піднесенні почати грати вони злякалися.Це слова головного тренера..Це треш...Долганському надали шанс він його вибачте провалив.Скрипник довів команду до ручки то схоже Долганський якщо не змінять доб'є до кінця.Перспектив не бачу.Ставка на кубок ,фінал?З такою грою?...
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