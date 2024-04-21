Ярослав ВИШНЯК: «Есть люди, которые занимаются неблагодарными делами»

Главный тренер ковалевского «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал долгожданную победу своей команды в гостевом матче против «Ворсклы» (2:0).

«Игра складывалась непросто. У нас были кадровые проблемы после игры в Житомире. Где-то чувствовалась неудачная серия, нервозность. В первом тайме не могли выйти в атаку, нормально обороняться. Во втором тайме действовали увереннее.

Есть журналисты, пишущие о футболе. А есть люди, занимающиеся неблагодарными делами. По-человечески неприятно, когда кто-то говорит, что в раздевалке было так, было то. Конечно, есть разные разговоры. Возможно, болельщикам это интересно. Спросите тех людей, кто это распространяет. На меня это не давит.

У «Ворсклы» есть высокая линия обороны и не всегда забегания из глубины они могут контролировать. Где-то акцентировали на том, что есть молодые защитники, где-то потеря позиций и обязательно нужно открываться и напрягать их. Вот такой момент сработал и мы забили, – сказал Вишняк.