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Ворскла
20.04.2024 18:00 - : -
Колос К
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Украина. Премьер лига
20 апреля 2024, 00:07 |
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Ворскла – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 25-го тура чемпионата Украины по футболу

20 апреля 2024, 00:07 |
10
0
Ворскла – Колос. Текстовая трансляция матча

Полтавская «Ворскла» и коваливский «Колос» встретятся в субботу, 20 апреля, в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок состоится в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Начало назначено на 18.00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Перед началом 25-го тура команда из Полтавы занимала в турнирной таблице седьмое место, имея в активе 30 очков после 24 матчей. Клуб из Киевской области, набрав в 23 поединках 25 очков, шел на одиннадцатой позиции.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Колос», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Колос Ковалевка Ворскла - Колос текстовая трансляция
Олександр Брусенцов
Олександр Брусенцов Sport.ua
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