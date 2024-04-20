Полтавская «Ворскла» и коваливский «Колос» встретятся в субботу, 20 апреля, в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок состоится в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Начало назначено на 18.00.

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Перед началом 25-го тура команда из Полтавы занимала в турнирной таблице седьмое место, имея в активе 30 очков после 24 матчей. Клуб из Киевской области, набрав в 23 поединках 25 очков, шел на одиннадцатой позиции.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Колос», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.