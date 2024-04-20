Ворскла – Колос – 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча 25-го тура УПЛ
В субботу, 20 апреля, состоялся матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ворскла» и «Колос».
Украинская Премьер-лига. 25 тур.
«Ворскла» – «Колос» – 0:2
Гол: Безбородько (53), Велетень (87).
Предупреждения: Челядин (55) – Милько (8), Черноморец (57), Емец (59).
«Ворскла»: Исенко – Пердута, Павлюк, Хрипчук, Якубу (Корниенко, 69) – Нестеренко (Глущенко, 69), Мякушко, Челядин (Островский, 80) – Кане, Сиссоко – Ковталюк.
«Колос»: Фесюн, Емец, Черноморец, Бондаренко, Бурда – Милько, Демченко, Ориховский (Велетень, 82) – Топалов (Дорош, 90+2), Ильин – Безбородько (Салабай, 75).
События матча
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