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Ворскла
20.04.2024 18:00 – FT 0 : 2
Колос К
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Украина. Премьер лига
20 апреля 2024, 22:54 |
53
0

Ворскла – Колос – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча 25-го тура УПЛ

20 апреля 2024, 22:54 |
53
0
Ворскла – Колос – 0:2. Видео голов и обзор матча
ФК Ворскла

В субботу, 20 апреля, состоялся матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ворскла» и «Колос».

Украинская Премьер-лига. 25 тур.

«Ворскла» – «Колос» – 0:2

Гол: Безбородько (53), Велетень (87).

Предупреждения: Челядин (55) – Милько (8), Черноморец (57), Емец (59).

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Павлюк, Хрипчук, Якубу (Корниенко, 69) – Нестеренко (Глущенко, 69), Мякушко, Челядин (Островский, 80) – Кане, Сиссоко – Ковталюк.

«Колос»: Фесюн, Емец, Черноморец, Бондаренко, Бурда – Милько, Демченко, Ориховский (Велетень, 82) – Топалов (Дорош, 90+2), Ильин – Безбородько (Салабай, 75).

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Велетень (Колос К).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Колос К).
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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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