Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?

2–4 апреля состоялись матчи 31-го тура Английской Премьер-лиги.

Лидер чемпионата «Ливерпуль» выиграл у «Шеффилд Юнайтед» 3:1.

«Арсенал» вместе с украинским защитником Александром Зинченко переиграл «Лутон Таун» 2:0. Украинец отыграл 74 минут и был заменен на Такехиро Томиясу.

«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Астон Виллу» 4:1. Хет-триком отметился Фил Фоден.

В триллер-матче «Челси» дома вырвал победу у «Манчестер Юнайтед» 4:3. До 90+9-й минуты хозяева уступали 2:3, но благодаря двум голам Коула Палмера (90+10, 90+11), который оформил хет-трик за поединок, сумели забрать 3 очка. Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и на 71-й его заменил Рахим Стерлинг.

«Борнмут» выиграл у «Кристал Пэлас» со счетом 1:0. Украинец Илья Забарный, который защищает цвета «вишен», отыграл весь поединок.

«Эвертон» на выезде сыграл вничью с «Ньюкаслом» 1:1. Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вернулся в старт команды после болезни и провел все 90 минут на поле, отметившись сейвом (выбил мяч головой с линии ворот).

«Брентфорд» и «Брайтон» расписали безголевую мировую 0:0. Егор Ярмолюк, который играет за «пчел», начал встречу с первых минут и был заменен на 64-й на Миккеля Дамсгарда.

Сейчас первое место в таблице АПЛ занимает «Ливерпуль» с 70 очками. Подопечные Юргена Клоппа опережают ближайших преследователей «Арсенал» с Зинченко (68) и «Манчестер Сити» (67) на 2 и 3 пункта соответственно.

На 4-й позиции идет «Астон Вилла» с 59 баллами, а топ-5 замыкает «Тоттенхэм» (57).

«Челси» и Мудрик благодаря победе над «Ман Юнайтед» сумели вернуть себе 10-ю строчку (в активе подопечных Маурисио Почеттино 43 очка) в таблице и в плотную приблизиться к «Брайтону» (43), «Ньюкаслу» (44) и «Вест Хэму» (45). Кроме того, у «синих» на 1 сыгранный тур меньше, чем у ближайших конкурентов (а у «Вест Хэма» и вовсе на 2 игры больше).

«Борнмут» с Забарным располагается на 12-м месте с 41 пунктом. «Брентфорд» с Ярмолюком – 15-й (28), «Эвертон» с Миколенко – 16-й (26).

АПЛ 2023/24. 2–4 апреля. 31-й тур

Ньюкасл – Эвертон – 1:1

Ноттингем Форест – Фулхэм – 3:1

– Фулхэм – 3:1 Бернли – Вулверхэмптон – 1:1

Борнмут – Кристал Пэлас – 1:0

– Кристал Пэлас – 1:0 Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1

Брентфорд – Брайтон – 0:0

Арсенал – Лутон Таун – 2:0

– Лутон Таун – 2:0 Манчестер Сити – Астон Вилла – 4:1

– Астон Вилла – 4:1 Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед – 3:1

– Шеффилд Юнайтед – 3:1 Челси – Манчестер Юнайтед – 4:3

Таблица АПЛ 2023/24 после 31-го тура