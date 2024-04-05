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Англия
05 апреля 2024, 01:35 | Обновлено 05 апреля 2024, 01:37
566
0

Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?

Ман Сити, Арсенал и Ливерпуль выиграли свои матчи, Мудрик и Ко вырвали победу у МЮ

05 апреля 2024, 01:35 | Обновлено 05 апреля 2024, 01:37
566
0
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Getty Images/Global Images Ukraine

2–4 апреля состоялись матчи 31-го тура Английской Премьер-лиги.

Лидер чемпионата «Ливерпуль» выиграл у «Шеффилд Юнайтед» 3:1.

«Арсенал» вместе с украинским защитником Александром Зинченко переиграл «Лутон Таун» 2:0. Украинец отыграл 74 минут и был заменен на Такехиро Томиясу.

«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Астон Виллу» 4:1. Хет-триком отметился Фил Фоден.

В триллер-матче «Челси» дома вырвал победу у «Манчестер Юнайтед» 4:3. До 90+9-й минуты хозяева уступали 2:3, но благодаря двум голам Коула Палмера (90+10, 90+11), который оформил хет-трик за поединок, сумели забрать 3 очка. Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и на 71-й его заменил Рахим Стерлинг.

«Борнмут» выиграл у «Кристал Пэлас» со счетом 1:0. Украинец Илья Забарный, который защищает цвета «вишен», отыграл весь поединок.

«Эвертон» на выезде сыграл вничью с «Ньюкаслом» 1:1. Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вернулся в старт команды после болезни и провел все 90 минут на поле, отметившись сейвом (выбил мяч головой с линии ворот).

«Брентфорд» и «Брайтон» расписали безголевую мировую 0:0. Егор Ярмолюк, который играет за «пчел», начал встречу с первых минут и был заменен на 64-й на Миккеля Дамсгарда.

Сейчас первое место в таблице АПЛ занимает «Ливерпуль» с 70 очками. Подопечные Юргена Клоппа опережают ближайших преследователей «Арсенал» с Зинченко (68) и «Манчестер Сити» (67) на 2 и 3 пункта соответственно.

На 4-й позиции идет «Астон Вилла» с 59 баллами, а топ-5 замыкает «Тоттенхэм» (57).

«Челси» и Мудрик благодаря победе над «Ман Юнайтед» сумели вернуть себе 10-ю строчку (в активе подопечных Маурисио Почеттино 43 очка) в таблице и в плотную приблизиться к «Брайтону» (43), «Ньюкаслу» (44) и «Вест Хэму» (45). Кроме того, у «синих» на 1 сыгранный тур меньше, чем у ближайших конкурентов (а у «Вест Хэма» и вовсе на 2 игры больше).

«Борнмут» с Забарным располагается на 12-м месте с 41 пунктом. «Брентфорд» с Ярмолюком – 15-й (28), «Эвертон» с Миколенко – 16-й (26).

АПЛ 2023/24. 2–4 апреля. 31-й тур

  • Ньюкасл – Эвертон – 1:1
  • Ноттингем Форест – Фулхэм – 3:1
  • Бернли – Вулверхэмптон – 1:1
  • Борнмут – Кристал Пэлас – 1:0
  • Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1
  • Брентфорд – Брайтон – 0:0
  • Арсенал – Лутон Таун – 2:0
  • Манчестер Сити – Астон Вилла – 4:1
  • Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед – 3:1
  • Челси – Манчестер Юнайтед – 4:3

Таблица АПЛ 2023/24 после 31-го тура

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Ливерпуль 30 21 7 2 70 - 28 70
2 Арсенал 30 21 5 4 72 - 24 68
3 Манчестер Сити 30 20 7 3 67 - 29 67
4 Астон Вилла 31 18 5 8 63 - 46 59
5 Тоттенхэм 30 17 6 7 62 - 44 57
6 Манчестер Юнайтед 30 15 3 12 43 - 44 48
7 Вест Хэм 31 12 9 10 50 - 55 45
8 Ньюкасл 30 13 5 12 64 - 52 44
9 Брайтон 30 11 10 9 51 - 46 43
10 Челси 29 12 7 10 53 - 50 43
11 Вулверхэмптон 30 12 6 12 43 - 47 42
12 Борнмут 30 11 8 11 44 - 53 41
13 Фулхэм 31 11 6 14 47 - 50 39
14 Кристал Пэлас 30 7 9 14 34 - 50 30
15 Брентфорд 31 7 7 17 42 - 55 28
16 Эвертон 30 8 8 14 31 - 42 26
17 Ноттингем Форест 31 7 8 16 39 - 53 25
18 Лутон Таун 31 5 7 19 43 - 64 22
19 Бёрнли 31 4 7 20 32 - 66 19
20 Шеффилд Юнайтед 30 3 6 21 28 - 80 15
Полная таблица

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Источник Sport.ua
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