Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Ман Сити, Арсенал и Ливерпуль выиграли свои матчи, Мудрик и Ко вырвали победу у МЮ
2–4 апреля состоялись матчи 31-го тура Английской Премьер-лиги.
Лидер чемпионата «Ливерпуль» выиграл у «Шеффилд Юнайтед» 3:1.
«Арсенал» вместе с украинским защитником Александром Зинченко переиграл «Лутон Таун» 2:0. Украинец отыграл 74 минут и был заменен на Такехиро Томиясу.
«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Астон Виллу» 4:1. Хет-триком отметился Фил Фоден.
В триллер-матче «Челси» дома вырвал победу у «Манчестер Юнайтед» 4:3. До 90+9-й минуты хозяева уступали 2:3, но благодаря двум голам Коула Палмера (90+10, 90+11), который оформил хет-трик за поединок, сумели забрать 3 очка. Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и на 71-й его заменил Рахим Стерлинг.
«Борнмут» выиграл у «Кристал Пэлас» со счетом 1:0. Украинец Илья Забарный, который защищает цвета «вишен», отыграл весь поединок.
«Эвертон» на выезде сыграл вничью с «Ньюкаслом» 1:1. Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вернулся в старт команды после болезни и провел все 90 минут на поле, отметившись сейвом (выбил мяч головой с линии ворот).
«Брентфорд» и «Брайтон» расписали безголевую мировую 0:0. Егор Ярмолюк, который играет за «пчел», начал встречу с первых минут и был заменен на 64-й на Миккеля Дамсгарда.
Сейчас первое место в таблице АПЛ занимает «Ливерпуль» с 70 очками. Подопечные Юргена Клоппа опережают ближайших преследователей «Арсенал» с Зинченко (68) и «Манчестер Сити» (67) на 2 и 3 пункта соответственно.
На 4-й позиции идет «Астон Вилла» с 59 баллами, а топ-5 замыкает «Тоттенхэм» (57).
«Челси» и Мудрик благодаря победе над «Ман Юнайтед» сумели вернуть себе 10-ю строчку (в активе подопечных Маурисио Почеттино 43 очка) в таблице и в плотную приблизиться к «Брайтону» (43), «Ньюкаслу» (44) и «Вест Хэму» (45). Кроме того, у «синих» на 1 сыгранный тур меньше, чем у ближайших конкурентов (а у «Вест Хэма» и вовсе на 2 игры больше).
«Борнмут» с Забарным располагается на 12-м месте с 41 пунктом. «Брентфорд» с Ярмолюком – 15-й (28), «Эвертон» с Миколенко – 16-й (26).
АПЛ 2023/24. 2–4 апреля. 31-й тур
- Ньюкасл – Эвертон – 1:1
- Ноттингем Форест – Фулхэм – 3:1
- Бернли – Вулверхэмптон – 1:1
- Борнмут – Кристал Пэлас – 1:0
- Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1
- Брентфорд – Брайтон – 0:0
- Арсенал – Лутон Таун – 2:0
- Манчестер Сити – Астон Вилла – 4:1
- Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед – 3:1
- Челси – Манчестер Юнайтед – 4:3
Таблица АПЛ 2023/24 после 31-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|30
|21
|7
|2
|70 - 28
|70
|2
|Арсенал
|30
|21
|5
|4
|72 - 24
|68
|3
|Манчестер Сити
|30
|20
|7
|3
|67 - 29
|67
|4
|Астон Вилла
|31
|18
|5
|8
|63 - 46
|59
|5
|Тоттенхэм
|30
|17
|6
|7
|62 - 44
|57
|6
|Манчестер Юнайтед
|30
|15
|3
|12
|43 - 44
|48
|7
|Вест Хэм
|31
|12
|9
|10
|50 - 55
|45
|8
|Ньюкасл
|30
|13
|5
|12
|64 - 52
|44
|9
|Брайтон
|30
|11
|10
|9
|51 - 46
|43
|10
|Челси
|29
|12
|7
|10
|53 - 50
|43
|11
|Вулверхэмптон
|30
|12
|6
|12
|43 - 47
|42
|12
|Борнмут
|30
|11
|8
|11
|44 - 53
|41
|13
|Фулхэм
|31
|11
|6
|14
|47 - 50
|39
|14
|Кристал Пэлас
|30
|7
|9
|14
|34 - 50
|30
|15
|Брентфорд
|31
|7
|7
|17
|42 - 55
|28
|16
|Эвертон
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|26
|17
|Ноттингем Форест
|31
|7
|8
|16
|39 - 53
|25
|18
|Лутон Таун
|31
|5
|7
|19
|43 - 64
|22
|19
|Бёрнли
|31
|4
|7
|20
|32 - 66
|19
|20
|Шеффилд Юнайтед
|30
|3
|6
|21
|28 - 80
|15
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