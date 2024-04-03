АПЛ. Ничья Брентфорда и Брайтона, Ярмолюк отыграл 64 минуты

Поединок 31-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Брайтоном», который возглавляет бывший главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, завершился нулевой ничьей.

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк во второй раз подряд вышел в основе «Брентфорда» на матч АПЛ и провел на поле 64 минуты, после чего был заменен на датского хавбека Миккеля Дамсгора.

АПЛ. 31-й тур

Брентфорд – Брайтон – 0:0

«Брентфорд» благодаря этой ничьей набрал 28 очков, команда остается на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от зоны вылета – 6 баллов. У «Брайтона» 43 очка и девятое место.