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Чемпионат Англии
Брентфорд
03.04.2024 21:30 – FT 0 : 0
Брайтон
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Англия
03 апреля 2024, 23:29 |
222
0

АПЛ. Ничья Брентфорда и Брайтона, Ярмолюк отыграл 64 минуты

Команды голов не забивали

03 апреля 2024, 23:29 |
222
0
АПЛ. Ничья Брентфорда и Брайтона, Ярмолюк отыграл 64 минуты
Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок 31-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Брайтоном», который возглавляет бывший главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, завершился нулевой ничьей.

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк во второй раз подряд вышел в основе «Брентфорда» на матч АПЛ и провел на поле 64 минуты, после чего был заменен на датского хавбека Миккеля Дамсгора.

АПЛ. 31-й тур

Брентфорд – Брайтон – 0:0

«Брентфорд» благодаря этой ничьей набрал 28 очков, команда остается на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от зоны вылета – 6 баллов. У «Брайтона» 43 очка и девятое место.

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Брентфорд Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Егор Ярмолюк
Источник Sport.ua
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