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Чемпионат Англии
Брентфорд
03.04.2024 21:30 - : -
Брайтон
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Англия
03 апреля 2024, 02:16 |
22
0

Брентфорд – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 3 апреля в 21:30 по Киеву

03 апреля 2024, 02:16 |
22
0
Брентфорд – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

3 апреля на «Брентфорд Комьюнити» пройдет матч 31-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брентфорд» встретится с «Брайтон энд Хоув Альбион». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Брентфорд

Команда выбралась из болота любительских дивизионов на энтузиазме и инвестициях Мэттью Бенема. В итоге получилось подняться в Премьер-Лигу, и выдать там 2 достаточно симпатичных сезона. Год назад даже были шансы на еврокубки, правда, в итоге подопечные Томаса Франка закончили девятыми. А нынешний цикл откровенно не получается. Да, вернулся Айвен Тоуни, и забивает, но при этом все равно львиная часть поединков заканчивается и в 2024-м году поражениями. Благо, что хватает более слабых, и вполне можно даже с такой статистикой добиться выполнения главной и единственной цели - выжить. В прошлом туре, после паузы на матчи сборных, был поединок с Манчестер Юнайтед. Там, пропустив на 6-й добавленной минуте, успели ответить, взяв ничью и, значит, очередное очко.

Брайтон энд Хоув Альбион

Клуб в любом случае проводит исторический сезон. Он в целом похож на своего следующего соперника, и не зря в свое время Бенем работал на Тони Блума, по сути, автора футбольного проекта с южного берега Англии. Закрепившись немного раньше пчелок в АПЛ, в прошлом сезоне, по ходу которого на тренерском посту Поттера сменил Де Дзерби, удалось взять рекордное 6-е место. Нынешний розыгрыш из-за этого был усложнен дебютом в Лиге Европы. Впрочем, там англичане выиграли группу, заодно неплохо идя на внутренней арене. Но в последнее время было немало осечек. В кубке в конце февраля клуб уступил Вулверхэмптону, в Лиге Европы все было решено в 1/8 фактически после первого поединка, что закончился 4-0 в пользу Ромы. Да и в АПЛ было немало осечек. Впрочем, и соперники не блистали, и шансы финишировать в верхней трети таблицы остаются. Правда, после поражения Ливерпулю клуб идет только девятым.

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Статистика личных встреч

В прошлом сезоне пчелки взяли 4 очка с этим соперником. Но в этом сезоне чайки взяли реванш, выиграв дома 2-1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что нет фаворита в паре. Ждем не только равного, но и зрелищного футбола, ставя на тотал больше 3,0 (коэффициент - 1,8).

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Источник Sport.ua
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