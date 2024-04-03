Ярмолюк сыграет? Стал известен состав Брентфорда на матч против Брайтона

Сегодня, 3 апреля «Брентфорд» Егора Ярмолюка в матче 31-го тура АПЛ примет «Брайтон» Роберто Де Дзерби. Начало матча – в 21:30 по Киеву.

Сам Ярмолюк снова выйдет в основе «Брентфорда» на матч.

Состав команд:

«Брентфорд»: Флеккен, Коллинс, Айер, Занка, Льюис-Поттер, Ярмолюк, Янельт, Йенсен, Рёрслев, Висса, Тоуни

«Брайтон»: Вербрюгген, Игор Жулио, Данк, ван Хеке, Велтман, Балеба, Гросс, Адингра, Лаллана, Буонанотте, Жоау Педру