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Англия
03 апреля 2024, 20:52 |
608
0

Ярмолюк сыграет? Стал известен состав Брентфорда на матч против Брайтона

Украинский хавбек снова выйдет в основе

03 апреля 2024, 20:52 |
608
0
Ярмолюк сыграет? Стал известен состав Брентфорда на матч против Брайтона
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Сегодня, 3 апреля «Брентфорд» Егора Ярмолюка в матче 31-го тура АПЛ примет «Брайтон» Роберто Де Дзерби. Начало матча – в 21:30 по Киеву.

Сам Ярмолюк снова выйдет в основе «Брентфорда» на матч.

Состав команд:

«Брентфорд»: Флеккен, Коллинс, Айер, Занка, Льюис-Поттер, Ярмолюк, Янельт, Йенсен, Рёрслев, Висса, Тоуни

«Брайтон»: Вербрюгген, Игор Жулио, Данк, ван Хеке, Велтман, Балеба, Гросс, Адингра, Лаллана, Буонанотте, Жоау Педру

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Брентфорд Брайтон Английская Премьер-лига стартовые составы Егор Ярмолюк
Источник Premier League
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