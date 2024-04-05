Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
Коул Палмер сделал хет-трик, забив два гола в компенсированное время
Вечером 4 апреля прошел суперматч 31-го тура АПЛ между командами Челси и Манчестер Юнайтед.
Украинский вингер Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе Челси и провел на поле 70 минут, после чего был заменен.
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Хозяева забили первый гол в ворота красных дьяволов уже на 4-й минуте. Отличился Конор Галлахер (1:0).
На 19-й минуте хозяева реализовали пенальти – с точки точно пробил Коул Палмер (2:0). 11-метровый был назначен после фола защитника гостей на Марке Кукурелье. Передачу на испанского защитника отдавал Михаил Мудрик.
Однако гости сумели забить два гола и сравнять счет еще до перерыва, а во втором тайме – выйти вперед. Дублем отличился Алехандро Гарначо (3:2).
Развязка наступила в компенсированное время. Сначала Коул Палмер реализовал второй пенальти и сравнял счет в этом триллере (3:3). А в следующей атаке Палмер вырвал победу для синих после рикошета на 90+11 минуте!
⚽️ Зафиксирована невероятная победа Челси – 4:3!
«Ман Юнайтед» остается на 6-м месте (48 баллов). «Челси» набрал 43 очка и поднялся на 10-ю позицию.
🏆 АПЛ. 31-й тур, 4 апреля
Челси – Манчестер Юнайтед – 4:3
Голы: Галлахер, 4, Палмер, 19 (пен), 90+10 (пен), 90+11 – Гарначо, 34, 67, Бруну Фернандеш, 39
Челси: Петрович, Гюсто (Гилкрист, 75), Дисаси (Чалоба, 75), Бадьяшиль, Кукурелья, Галлахер (Мадуэке, 89), Мудрик (Стерлинг, 71), Фернандес, Палмер, Кайседо (Чуквуэмека, 71), Джексон.
Манчестер Юнайтед: Онана, Уан-Биссака, Варан (Эванс, 46; Камбвала, 66), Магуайр, Диогу Далот, Каземиро (Мактоминей, 75), Бруну Фернандеш, Майну, Антони, Гарначо (Маунт, 86), Хойлунд (Рэшфорд, 66).
Предупреждения: Гюсто (32), Фернандес (35), Кайседо (90+12).
📊 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|30
|21
|7
|2
|70 - 28
|70
|2
|Арсенал
|30
|21
|5
|4
|72 - 24
|68
|3
|Манчестер Сити
|30
|20
|7
|3
|67 - 29
|67
|4
|Астон Вилла
|31
|18
|5
|8
|63 - 46
|59
|5
|Тоттенхэм
|30
|17
|6
|7
|62 - 44
|57
|6
|Манчестер Юнайтед
|30
|15
|3
|12
|43 - 44
|48
|7
|Вест Хэм
|31
|12
|9
|10
|50 - 55
|45
|8
|Ньюкасл
|30
|13
|5
|12
|64 - 52
|44
|9
|Брайтон
|30
|11
|10
|9
|51 - 46
|43
|10
|Челси
|29
|12
|7
|10
|53 - 50
|43
|11
|Вулверхэмптон
|30
|12
|6
|12
|43 - 47
|42
|12
|Борнмут
|30
|11
|8
|11
|44 - 53
|41
|13
|Фулхэм
|31
|11
|6
|14
|47 - 50
|39
|14
|Кристал Пэлас
|30
|7
|9
|14
|34 - 50
|30
|15
|Брентфорд
|31
|7
|7
|17
|42 - 55
|28
|16
|Эвертон
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|26
|17
|Ноттингем Форест
|31
|7
|8
|16
|39 - 53
|25
|18
|Лутон Таун
|31
|5
|7
|19
|43 - 64
|22
|19
|Бёрнли
|31
|4
|7
|20
|32 - 66
|19
|20
|Шеффилд Юнайтед
|30
|3
|6
|21
|28 - 80
|15
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События матча
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