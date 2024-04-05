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Чемпионат Англии
Челси
04.04.2024 22:15 – FT 4 : 3
Манчестер Юнайтед
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Англия
05 апреля 2024, 00:19 | Обновлено 05 апреля 2024, 01:27
3150
12

Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед

Коул Палмер сделал хет-трик, забив два гола в компенсированное время

05 апреля 2024, 00:19 | Обновлено 05 апреля 2024, 01:27
3150
12
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вечером 4 апреля прошел суперматч 31-го тура АПЛ между командами Челси и Манчестер Юнайтед.

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе Челси и провел на поле 70 минут, после чего был заменен.

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Хозяева забили первый гол в ворота красных дьяволов уже на 4-й минуте. Отличился Конор Галлахер (1:0).

На 19-й минуте хозяева реализовали пенальти – с точки точно пробил Коул Палмер (2:0). 11-метровый был назначен после фола защитника гостей на Марке Кукурелье. Передачу на испанского защитника отдавал Михаил Мудрик.

Однако гости сумели забить два гола и сравнять счет еще до перерыва, а во втором тайме – выйти вперед. Дублем отличился Алехандро Гарначо (3:2).

Развязка наступила в компенсированное время. Сначала Коул Палмер реализовал второй пенальти и сравнял счет в этом триллере (3:3). А в следующей атаке Палмер вырвал победу для синих после рикошета на 90+11 минуте!

⚽️ Зафиксирована невероятная победа Челси – 4:3!

«Ман Юнайтед» остается на 6-м месте (48 баллов). «Челси» набрал 43 очка и поднялся на 10-ю позицию.

🏆 АПЛ. 31-й тур, 4 апреля

Челси – Манчестер Юнайтед – 4:3

Голы: Галлахер, 4, Палмер, 19 (пен), 90+10 (пен), 90+11 – Гарначо, 34, 67, Бруну Фернандеш, 39

Челси: Петрович, Гюсто (Гилкрист, 75), Дисаси (Чалоба, 75), Бадьяшиль, Кукурелья, Галлахер (Мадуэке, 89), Мудрик (Стерлинг, 71), Фернандес, Палмер, Кайседо (Чуквуэмека, 71), Джексон.

Манчестер Юнайтед: Онана, Уан-Биссака, Варан (Эванс, 46; Камбвала, 66), Магуайр, Диогу Далот, Каземиро (Мактоминей, 75), Бруну Фернандеш, Майну, Антони, Гарначо (Маунт, 86), Хойлунд (Рэшфорд, 66).

Предупреждения: Гюсто (32), Фернандес (35), Кайседо (90+12).

📊 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Ливерпуль 30 21 7 2 70 - 28 70
2 Арсенал 30 21 5 4 72 - 24 68
3 Манчестер Сити 30 20 7 3 67 - 29 67
4 Астон Вилла 31 18 5 8 63 - 46 59
5 Тоттенхэм 30 17 6 7 62 - 44 57
6 Манчестер Юнайтед 30 15 3 12 43 - 44 48
7 Вест Хэм 31 12 9 10 50 - 55 45
8 Ньюкасл 30 13 5 12 64 - 52 44
9 Брайтон 30 11 10 9 51 - 46 43
10 Челси 29 12 7 10 53 - 50 43
11 Вулверхэмптон 30 12 6 12 43 - 47 42
12 Борнмут 30 11 8 11 44 - 53 41
13 Фулхэм 31 11 6 14 47 - 50 39
14 Кристал Пэлас 30 7 9 14 34 - 50 30
15 Брентфорд 31 7 7 17 42 - 55 28
16 Эвертон 30 8 8 14 31 - 42 26
17 Ноттингем Форест 31 7 8 16 39 - 53 25
18 Лутон Таун 31 5 7 19 43 - 64 22
19 Бёрнли 31 4 7 20 32 - 66 19
20 Шеффилд Юнайтед 30 3 6 21 28 - 80 15
Полная таблица

📸 Фотогалерея

События матча

90’ +11
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
90’ +10
ГОЛ ! С пенальти забил Коул Палмер (Челси).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
19’
ГОЛ ! С пенальти забил Коул Палмер (Челси).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Конор Галлахер (Челси).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Alehandro
Челсі вирвав перемогу вже як раз без Мудрика
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+6
Sergio
вар переміг
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+3
Bombardini
Для незалежного глядача гра цікава, але для вболівальників команд скоріше валідольна. Челсі майже нічого не створював до останніх двох голів і нічия мабуть була б закономірнішою. Перемогли скоріше завдяки везінню, ніж завдяки грі чи тренерським задумкам. Мудрика вже звично кілька разів ігнорували
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+2
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Микола Захарченко
Видовище і неймовірна розв'язка  !! Диво матч рівних за класом команд ,  але для тренерів " головний біль " ... Великі проблеми в захисті та командній грі грандів АПЛ , також низька реалізація моментів - тому ці клуби зараз не на верхніх щаблях турнірної таблиці . Але для вболівальників справжній суперматч з інтригою , швидкісними атаками та пристрастями , які кипіли на полі ! Мишко виглядав трохи інородним тілом , або партнери його ігнорують , або він не для футболу Почеттіно.
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+1
roman75zpr
Огонь просто! Самое интересное большинства матчей в АПЛ происходит в клатчах!
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+1
andre_lui
Тен Хаг поспішив із замінами. А Челсі з перемогою. Ще гра в запасі. За умови виграшу до юнайтед 2 бали
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+1
luceorius
 Два підтоптані топи із топ-ліги Європи показали сьогодні надвидовищну гру...
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+1
Boodya
Я бляза вимкнув при 3:3, бо думав що це вже фініш...щоо?😂
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0
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OtsoCity
Дуже гарна гра👍
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-1
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