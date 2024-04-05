Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед

Вечером 4 апреля прошел суперматч 31-го тура АПЛ между командами Челси и Манчестер Юнайтед.

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе Челси и провел на поле 70 минут, после чего был заменен.

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Хозяева забили первый гол в ворота красных дьяволов уже на 4-й минуте. Отличился Конор Галлахер (1:0).

На 19-й минуте хозяева реализовали пенальти – с точки точно пробил Коул Палмер (2:0). 11-метровый был назначен после фола защитника гостей на Марке Кукурелье. Передачу на испанского защитника отдавал Михаил Мудрик.

Однако гости сумели забить два гола и сравнять счет еще до перерыва, а во втором тайме – выйти вперед. Дублем отличился Алехандро Гарначо (3:2).

Развязка наступила в компенсированное время. Сначала Коул Палмер реализовал второй пенальти и сравнял счет в этом триллере (3:3). А в следующей атаке Палмер вырвал победу для синих после рикошета на 90+11 минуте!

⚽️ Зафиксирована невероятная победа Челси – 4:3!

«Ман Юнайтед» остается на 6-м месте (48 баллов). «Челси» набрал 43 очка и поднялся на 10-ю позицию.

🏆 АПЛ. 31-й тур, 4 апреля

Челси – Манчестер Юнайтед – 4:3

Голы: Галлахер, 4, Палмер, 19 (пен), 90+10 (пен), 90+11 – Гарначо, 34, 67, Бруну Фернандеш, 39

Челси: Петрович, Гюсто (Гилкрист, 75), Дисаси (Чалоба, 75), Бадьяшиль, Кукурелья, Галлахер (Мадуэке, 89), Мудрик (Стерлинг, 71), Фернандес, Палмер, Кайседо (Чуквуэмека, 71), Джексон.

Манчестер Юнайтед: Онана, Уан-Биссака, Варан (Эванс, 46; Камбвала, 66), Магуайр, Диогу Далот, Каземиро (Мактоминей, 75), Бруну Фернандеш, Майну, Антони, Гарначо (Маунт, 86), Хойлунд (Рэшфорд, 66).

Предупреждения: Гюсто (32), Фернандес (35), Кайседо (90+12).

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