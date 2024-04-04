4 апреля на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 31-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Ставки на матч Челси – Манчестер Юнайтед

Челси

Команда перед этим сезоном получила очевидное задание: подняться с провального двенадцатого места в топ-4 в Премьер-Лиге. Для этого было приглашено статусного и успешного менеджера, Почеттино, и инвестировали сотни миллионов в обновление состава. Кстати, теперь за это ожидается расплата, по аналогии с Эвертоном и Ноттингем Форест. И, главное, эти расходы мало что принесли. Да, неплохо проявили себя синие в некоторых турнирах. Но в финале Кубка Лиги они все же проиграли Ливерпулю из-за гола ван Дейка в экстра-тайме. А в 1/2 кубка Англии играть с Манчестер Сити, и понятно, кто там фаворит. При этом в АПЛ прогресс по сравнению с 2022/2023 мизерный. Вот и с Бернли, несмотря на дубль Палмера, дома ограничились только ничьей, 2:2.

Манчестер Юнайтед

Клуб, по слухам, обсуждает варианты на замену тен Хагу. Не сейчас, но с прицелом на лето, когда новый совладелец, Рэтклифф, начнет активную деятельность. В целом, понятно, что к Эрику есть вопросы, ведь нынешний сезон не впечатляет, по сравнению с предыдущим. Да, получилось пройти в полуфинал кубка Англии, где будет поединок с Ковентри - вот только дальше будет или тот же Челси, или, скорее всего, Сити. При этом красные дьяволы бесславно вылетели и из Кубка Лиги, и, главное, из Лиги чемпионов. Да и в АПЛ манчкунианцы фактически потеряли шансы на топ-4, после третьего места прошлой весной. Более того, можно вообще мимо зоны еврокубков пролететь. С Брентфордом, открыв счет на 6-й добавленной минуте, успели пропустить в ответ.

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Статистика личных встреч

Синие выиграли только 1 поединок из 14 последних очных, и то в кубке. Было в последнее время немало ничьих, но оба крайних поединка закончились победами манкунианцев - оба раза на Олд Траффорд.

Прогноз

GGBET лоялен к синим. Но это поединок крайне нестабильных клубов, так что ставим на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,6).