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Чемпионат Англии
Челси
04.04.2024 22:15 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 апреля 2024, 17:55 | Обновлено 01 апреля 2024, 19:02
475
0

Челси – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 апреля в 22:15 матч чемпионата Англии

01 апреля 2024, 17:55 | Обновлено 01 апреля 2024, 19:02
475
0
Челси – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 4 апреля, состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:15 по Киеву.

В таблице АПЛ «Челси» занимает 11-е место, имея 40 очков. «Манчестер Юнайтед» идет 6-м с 48 пунктами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Челси – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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