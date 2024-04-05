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  4. Челси – Ман Юнайтед – 4:3. Хет-трик Палмера. Видео голов и обзор суперматча
Чемпионат Англии
Челси
04.04.2024 22:15 – FT 4 : 3
Манчестер Юнайтед
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Англия
05 апреля 2024, 01:20 | Обновлено 05 апреля 2024, 01:25
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Челси – Ман Юнайтед – 4:3. Хет-трик Палмера. Видео голов и обзор суперматча

Украинский вингер Михаил Мудрик провел на поле 70 минут

05 апреля 2024, 01:20 | Обновлено 05 апреля 2024, 01:25
732
0
Челси – Ман Юнайтед – 4:3. Хет-трик Палмера. Видео голов и обзор суперматча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 апреля прошел невероятный матч 31-го тура АПЛ между командами Челси и Манчестер Юнайтед.

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Украинский вингер Михаил Мудрик провел на поле 70 минут, после чего был заменен. Он запомнился отличным пасом на Марка Кукурелью, после которого был назначен пенальти в ворота соперника.

Уступая 0:2, красные дьяволы забили три мяча (дубль оформил Алехандро Гарначо) и вышли вперед (3:2).

Героем матча стал Коул Палмер, который сделал хет-трик, забив два гола для Челси в компенсированное время (4:3).

🏆 АПЛ. 31-й тур, 4 апреля

Челси – Ман Юнайтед – 4:3

Голы: Галлахер, 4, Палмер, 19 (пен), 90+10 (пен), 90+11 – Гарначо, 34, 67, Бруну Фернандеш, 39

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Галлахер, 4 мин.

ГОЛ! 2:0. Палмер, 19 мин (пен.)

ГОЛ! 2:1. Гарначо, 34 мин. // 2:2. Бруну Фернандеш, 39 мин.

ГОЛ! 2:3. Гарначо, 67 мин.

ГОЛ! 3:3. Палмер, 90+10 мин (пен.) // 4:3. Палмер, 90+11 мин.

События матча

90’ +11
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
90’ +10
ГОЛ ! С пенальти забил Коул Палмер (Челси).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
19’
ГОЛ ! С пенальти забил Коул Палмер (Челси).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Конор Галлахер (Челси).
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Источник Sport.ua
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