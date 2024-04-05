Челси – Ман Юнайтед – 4:3. Хет-трик Палмера. Видео голов и обзор суперматча
Украинский вингер Михаил Мудрик провел на поле 70 минут
Вечером 4 апреля прошел невероятный матч 31-го тура АПЛ между командами Челси и Манчестер Юнайтед.
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Украинский вингер Михаил Мудрик провел на поле 70 минут, после чего был заменен. Он запомнился отличным пасом на Марка Кукурелью, после которого был назначен пенальти в ворота соперника.
Уступая 0:2, красные дьяволы забили три мяча (дубль оформил Алехандро Гарначо) и вышли вперед (3:2).
Героем матча стал Коул Палмер, который сделал хет-трик, забив два гола для Челси в компенсированное время (4:3).
🏆 АПЛ. 31-й тур, 4 апреля
Челси – Ман Юнайтед – 4:3
Голы: Галлахер, 4, Палмер, 19 (пен), 90+10 (пен), 90+11 – Гарначо, 34, 67, Бруну Фернандеш, 39
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Галлахер, 4 мин.
ГОЛ! 2:0. Палмер, 19 мин (пен.)
ГОЛ! 2:1. Гарначо, 34 мин. // 2:2. Бруну Фернандеш, 39 мин.
ГОЛ! 2:3. Гарначо, 67 мин.
ГОЛ! 3:3. Палмер, 90+10 мин (пен.) // 4:3. Палмер, 90+11 мин.
События матча
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