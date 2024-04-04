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Чемпионат Англии
Ливерпуль
04.04.2024 21:30 – FT 3 : 1
Шеффилд Юнайтед
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Англия
04 апреля 2024, 23:35 | Обновлено 04 апреля 2024, 23:43
223
0

Курьезный гол. Ливерпуль с трудом обыграл аутсайдера и стал лидером АПЛ

Дарвин Нуньес воспользовался грубой ошибкой голкипера соперника Иво Грбича

04 апреля 2024, 23:35 | Обновлено 04 апреля 2024, 23:43
223
0
Курьезный гол. Ливерпуль с трудом обыграл аутсайдера и стал лидером АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома победил «Шеффилд Юнайтед» (3:1) и вышел в лидеры АПЛ.

На 17-й минуте форвард хозяев поля Дарвин Нуньес воспользовался грубой ошибкой голкипера соперника Иво Грбича и открыл счет (1:0).

На 58-й минуте защитник хозяев Коннор Брэдли провел автогол, и счет сравнялся (1:1).

Непростую победу мерсисайдцам принесли голы Алексиса Макаллистера (77 мин) и Коди Гакпо (90 мин).

«Ливерпуль» набрал 70 очко и стал лидером АПЛ, обойдя «Арсенал» (68). Третьим идет «Ман Сити» (67). «Шеффилд Юнайтед» имеет 15 очков и замыкает турнирную таблицу.

Премьер-лига. 31-й тур, 4 апреля

Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед – 3:1

Голы: Нуньес, 17, Макаллистер, 76, Гакпо, 90 – Брэдли, 58 (автогол)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Ливерпуль 30 21 7 2 70 - 28 70
2 Арсенал 30 21 5 4 72 - 24 68
3 Манчестер Сити 30 20 7 3 67 - 29 67
4 Астон Вилла 31 18 5 8 63 - 46 59
5 Тоттенхэм 30 17 6 7 62 - 44 57
6 Манчестер Юнайтед 29 15 3 11 40 - 40 48
7 Вест Хэм 31 12 9 10 50 - 55 45
8 Ньюкасл 30 13 5 12 64 - 52 44
9 Брайтон 30 11 10 9 51 - 46 43
10 Вулверхэмптон 30 12 6 12 43 - 47 42
11 Борнмут 30 11 8 11 44 - 53 41
12 Челси 28 11 7 10 49 - 47 40
13 Фулхэм 31 11 6 14 47 - 50 39
14 Кристал Пэлас 30 7 9 14 34 - 50 30
15 Брентфорд 31 7 7 17 42 - 55 28
16 Эвертон 30 8 8 14 31 - 42 26
17 Ноттингем Форест 31 7 8 16 39 - 53 25
18 Лутон Таун 31 5 7 19 43 - 64 22
19 Бёрнли 31 4 7 20 32 - 66 19
20 Шеффилд Юнайтед 30 3 6 21 28 - 80 15
Полная таблица

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Источник Sport.ua
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