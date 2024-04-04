Курьезный гол. Ливерпуль с трудом обыграл аутсайдера и стал лидером АПЛ

В матче 31-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома победил «Шеффилд Юнайтед» (3:1) и вышел в лидеры АПЛ.

На 17-й минуте форвард хозяев поля Дарвин Нуньес воспользовался грубой ошибкой голкипера соперника Иво Грбича и открыл счет (1:0).

На 58-й минуте защитник хозяев Коннор Брэдли провел автогол, и счет сравнялся (1:1).

Непростую победу мерсисайдцам принесли голы Алексиса Макаллистера (77 мин) и Коди Гакпо (90 мин).

«Ливерпуль» набрал 70 очко и стал лидером АПЛ, обойдя «Арсенал» (68). Третьим идет «Ман Сити» (67). «Шеффилд Юнайтед» имеет 15 очков и замыкает турнирную таблицу.

Премьер-лига. 31-й тур, 4 апреля

Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед – 3:1

Голы: Нуньес, 17, Макаллистер, 76, Гакпо, 90 – Брэдли, 58 (автогол)

Турнирная таблица