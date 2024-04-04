Курьезный гол. Ливерпуль с трудом обыграл аутсайдера и стал лидером АПЛ
Дарвин Нуньес воспользовался грубой ошибкой голкипера соперника Иво Грбича
В матче 31-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома победил «Шеффилд Юнайтед» (3:1) и вышел в лидеры АПЛ.
На 17-й минуте форвард хозяев поля Дарвин Нуньес воспользовался грубой ошибкой голкипера соперника Иво Грбича и открыл счет (1:0).
На 58-й минуте защитник хозяев Коннор Брэдли провел автогол, и счет сравнялся (1:1).
Непростую победу мерсисайдцам принесли голы Алексиса Макаллистера (77 мин) и Коди Гакпо (90 мин).
«Ливерпуль» набрал 70 очко и стал лидером АПЛ, обойдя «Арсенал» (68). Третьим идет «Ман Сити» (67). «Шеффилд Юнайтед» имеет 15 очков и замыкает турнирную таблицу.
Премьер-лига. 31-й тур, 4 апреля
Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед – 3:1
Голы: Нуньес, 17, Макаллистер, 76, Гакпо, 90 – Брэдли, 58 (автогол)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|30
|21
|7
|2
|70 - 28
|70
|2
|Арсенал
|30
|21
|5
|4
|72 - 24
|68
|3
|Манчестер Сити
|30
|20
|7
|3
|67 - 29
|67
|4
|Астон Вилла
|31
|18
|5
|8
|63 - 46
|59
|5
|Тоттенхэм
|30
|17
|6
|7
|62 - 44
|57
|6
|Манчестер Юнайтед
|29
|15
|3
|11
|40 - 40
|48
|7
|Вест Хэм
|31
|12
|9
|10
|50 - 55
|45
|8
|Ньюкасл
|30
|13
|5
|12
|64 - 52
|44
|9
|Брайтон
|30
|11
|10
|9
|51 - 46
|43
|10
|Вулверхэмптон
|30
|12
|6
|12
|43 - 47
|42
|11
|Борнмут
|30
|11
|8
|11
|44 - 53
|41
|12
|Челси
|28
|11
|7
|10
|49 - 47
|40
|13
|Фулхэм
|31
|11
|6
|14
|47 - 50
|39
|14
|Кристал Пэлас
|30
|7
|9
|14
|34 - 50
|30
|15
|Брентфорд
|31
|7
|7
|17
|42 - 55
|28
|16
|Эвертон
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|26
|17
|Ноттингем Форест
|31
|7
|8
|16
|39 - 53
|25
|18
|Лутон Таун
|31
|5
|7
|19
|43 - 64
|22
|19
|Бёрнли
|31
|4
|7
|20
|32 - 66
|19
|20
|Шеффилд Юнайтед
|30
|3
|6
|21
|28 - 80
|15
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