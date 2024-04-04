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Чемпионат Англии
Ливерпуль
04.04.2024 21:30 - : -
Шеффилд Юнайтед
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Англия
04 апреля 2024, 03:52 |
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Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует поединок в АПЛ

04 апреля 2024, 03:52 |
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Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

4 апреля на «Энфилде» пройдет матч 31-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Шеффилд Юнайтед». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Ставки на матч Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед

Ливерпуль

Команда перед паузой на матчи сборных рассталась с мечтой. Квадрупла точно уже не будет, и подножку поставил старый враг, Манчестер Юнайтед, выиграв кубковый поединок голом на 120-й минуте. Но долго Клопп горевать просто не мог, хотя вылет, судя по необычно резкому общению с журналистами после финального свистка, его разозлил. Юрген уже сосредоточен на других задачах, тем более что первый титул, в виде Кубка Лиги, у него есть. Через неделю мерсисайдцам стартовать в четвертьфинале Лиги Европы, против интересной Аталанты Гасперини. Но главная задача - безусловно, АПЛ, где есть у немца шанс уйти с чемпионским титулом. Победив Брайтон и дождавшись нулевой ничьей конкурентов, красные снова стали единоличным лидером.

Шеффилд Юнайтед

Клуб вернулся в Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона. Но, в отличие от прошлой такой попытки, уже очевидно, что не получится задержаться на таком уровне даже просто на второй сезон. Хотя вернули автора прошлого успеха, Уайлдера, что выводил и удерживал клинков в элите. Но сейчас при нем статистика такая же скромная, как и при его предшественнике, Хеккингботтоме. Все свелось к тому, чтобы пытаться хотя бы обогнать Бернли и уйти с последнего места в турнирной таблице. Ну и заодно ставить подножки кому-то из соперников. Как было с Борнмутом, с которым вели в 2 мяча, но закончили ничьей. То же самое повторилось уже после паузы на игры сборных и с Фулхэмом. Тот уступал 0:1 и 1:3, но в итоге разделил очки с аутсайдером.

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Статистика личных встреч

Все 6 последних поединка закончились победами красных. В том числе в декабре они выиграли на выезде 2:0.

Прогноз

GGBET считает фаворитом, конечно же, мерсисайдцев, и вопрос только в том, насколько они окажутся сильнее. Тут рекомендуем ставить на фору -2,5 гола(коэффициент - 1,75).

GG.BET
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Ливерпуль Шеффилд Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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