Юрген КЛОПП: «Гол Макаллистера полностью изменил ход игры»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп подбил итоги матча 31-го тура АПЛ, в котором его подопечные одолели «Шеффилд Юнайтед» (3:1). Специалист отметил важность быстрых передач, а также похвалил игру Алексиса Макаллистера.

«Нам пришлось копать очень глубоко, но это нормально. У нас был хороший настрой, но во многих моментах футбол был не лучшим.

Мы увидели, как быстрые передачи могут изменить ход игры. Гол Макаллистера полностью изменил ход игры, третий гол тоже был замечательный. Первый гол Дарвин сделал сам.

«Шеффилд» мог забить уже на 20-й секунде, но Келлехер сделал отличный сэйв. «Шеффилд Юнайтед» все 90 минут играл так, как хотел. Это было сложно, но мы могли играть лучше, и мы это сделали, чтобы победить.

Макаллистер? Он очень классный игрок, в первом тайме он играл «шестерку», но мы знали, что можем передвинуть его чуть выше. А потом он забил такой гол, что можно сказать, что на его счету теперь два самых красивых гола дальними ударами в этом сезоне. Затем сразу после этого был прямой удар со штрафного – просто безумие, что за игрок», – сказал Клопп.