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Чемпионат Англии
Ливерпуль
04.04.2024 21:30 - : -
Шеффилд Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 апреля 2024, 22:14 |
95
0

Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 апреля в 21:30 матч чемпионата Англии

03 апреля 2024, 22:14 |
95
0
Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

В четверг, 4 апреля, состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Шеффилд Юнайтед».

  • Прогноз на поединок читайте в Telegram.

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Ливерпуль 29 20 7 2 67 - 27 67
2 Арсенал 29 20 5 4 70 - 24 65
3 Манчестер Сити 29 19 7 3 63 - 28 64
4 Астон Вилла 30 18 5 7 62 - 42 59
5 Тоттенхэм 30 17 6 7 62 - 44 57
6 Манчестер Юнайтед 29 15 3 11 40 - 40 48
7 Вест Хэм 31 12 9 10 50 - 55 45
8 Ньюкасл 30 13 5 12 64 - 52 44
9 Брайтон 29 11 9 9 51 - 46 42
10 Вулверхэмптон 30 12 6 12 43 - 47 42
11 Борнмут 30 11 8 11 44 - 53 41
12 Челси 28 11 7 10 49 - 47 40
13 Фулхэм 31 11 6 14 47 - 50 39
14 Кристал Пэлас 30 7 9 14 34 - 50 30
15 Брентфорд 30 7 6 17 42 - 55 27
16 Эвертон 30 8 8 14 31 - 42 26
17 Ноттингем Форест 31 7 8 16 39 - 53 25
18 Лутон Таун 30 5 7 18 43 - 62 22
19 Бёрнли 31 4 7 20 32 - 66 19
20 Шеффилд Юнайтед 29 3 6 20 27 - 77 15
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Шеффилд Юнайтед Ливерпуль Английская Премьер-лига смотреть онлайн чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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