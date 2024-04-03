04.04.2024 21:30 - : -
Англия03 апреля 2024, 22:14 |
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Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 апреля в 21:30 матч чемпионата Англии
03 апреля 2024, 22:14 |
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В четверг, 4 апреля, состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Шеффилд Юнайтед».
- Прогноз на поединок читайте в Telegram.
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Ливерпуль – Шеффилд ЮнайтедСмотреть трансляцию
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|29
|20
|7
|2
|67 - 27
|67
|2
|Арсенал
|29
|20
|5
|4
|70 - 24
|65
|3
|Манчестер Сити
|29
|19
|7
|3
|63 - 28
|64
|4
|Астон Вилла
|30
|18
|5
|7
|62 - 42
|59
|5
|Тоттенхэм
|30
|17
|6
|7
|62 - 44
|57
|6
|Манчестер Юнайтед
|29
|15
|3
|11
|40 - 40
|48
|7
|Вест Хэм
|31
|12
|9
|10
|50 - 55
|45
|8
|Ньюкасл
|30
|13
|5
|12
|64 - 52
|44
|9
|Брайтон
|29
|11
|9
|9
|51 - 46
|42
|10
|Вулверхэмптон
|30
|12
|6
|12
|43 - 47
|42
|11
|Борнмут
|30
|11
|8
|11
|44 - 53
|41
|12
|Челси
|28
|11
|7
|10
|49 - 47
|40
|13
|Фулхэм
|31
|11
|6
|14
|47 - 50
|39
|14
|Кристал Пэлас
|30
|7
|9
|14
|34 - 50
|30
|15
|Брентфорд
|30
|7
|6
|17
|42 - 55
|27
|16
|Эвертон
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|26
|17
|Ноттингем Форест
|31
|7
|8
|16
|39 - 53
|25
|18
|Лутон Таун
|30
|5
|7
|18
|43 - 62
|22
|19
|Бёрнли
|31
|4
|7
|20
|32 - 66
|19
|20
|Шеффилд Юнайтед
|29
|3
|6
|20
|27 - 77
|15
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