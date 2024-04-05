Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед. Пушка Макаллистера. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 31-го тура чемпионата Англии по футболу
В матче 31-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Шеффилд Юнайтед».
У клубов разные цели, но забивать первым мог аутсайдер, однако на 30-й секунде Келлехер сумел спасти «красных». Через несколько минут Дарвин Нуньес вывел фаворита вперед.
В начале второго тайма «клинки» благодаря автоголу Конор Брэдли сраняли счет. Команда Клоппа добавила оборотов. Вновь «Ливерпуль» вышел вперед на 76-й минуте. Алексис Макаллистер решился на дальний удар, с которым не смог справиться голкипер гостей. Ближе к концу встречи Коди Гакпо поставил точку в матче.
Чемпионат Англии. 31-й тур. 4 апреля.
Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед – 3:1
Голы: Нуньес (17), Макаллистер (76), Гакпо (90) – Брэдли (58)
Видеообзор матча
События матча
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