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Чемпионат Англии
Ливерпуль
04.04.2024 21:30 – FT 3 : 1
Шеффилд Юнайтед
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Англия
05 апреля 2024, 02:33 | Обновлено 05 апреля 2024, 02:35
48
0

Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед. Пушка Макаллистера. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 31-го тура чемпионата Англии по футболу

05 апреля 2024, 02:33 | Обновлено 05 апреля 2024, 02:35
48
0
Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед. Пушка Макаллистера. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Шеффилд Юнайтед».

У клубов разные цели, но забивать первым мог аутсайдер, однако на 30-й секунде Келлехер сумел спасти «красных». Через несколько минут Дарвин Нуньес вывел фаворита вперед.

В начале второго тайма «клинки» благодаря автоголу Конор Брэдли сраняли счет. Команда Клоппа добавила оборотов. Вновь «Ливерпуль» вышел вперед на 76-й минуте. Алексис Макаллистер решился на дальний удар, с которым не смог справиться голкипер гостей. Ближе к концу встречи Коди Гакпо поставил точку в матче.

Чемпионат Англии. 31-й тур. 4 апреля.

Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед – 3:1

Голы: Нуньес (17), Макаллистер (76), Гакпо (90) – Брэдли (58)

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль).
58’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Конор Брэдли (Ливерпуль).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
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Ливерпуль видео голов и обзор Шеффилд Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Алексис Макаллистер
Источник Sport.ua
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