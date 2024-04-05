В матче 31-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Шеффилд Юнайтед».

У клубов разные цели, но забивать первым мог аутсайдер, однако на 30-й секунде Келлехер сумел спасти «красных». Через несколько минут Дарвин Нуньес вывел фаворита вперед.

В начале второго тайма «клинки» благодаря автоголу Конор Брэдли сраняли счет. Команда Клоппа добавила оборотов. Вновь «Ливерпуль» вышел вперед на 76-й минуте. Алексис Макаллистер решился на дальний удар, с которым не смог справиться голкипер гостей. Ближе к концу встречи Коди Гакпо поставил точку в матче.

Чемпионат Англии. 31-й тур. 4 апреля.

Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед – 3:1

Голы: Нуньес (17), Макаллистер (76), Гакпо (90) – Брэдли (58)

Видеообзор матча