Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Дикая ошибка голкипера. Нуньес забил курьезный гол за Ливерпуль
Англия
04 апреля 2024, 22:23 | Обновлено 04 апреля 2024, 23:38
1309
0

ВИДЕО. Дикая ошибка голкипера. Нуньес забил курьезный гол за Ливерпуль

Форвард хозяев поля на 17-й минуте открыл счет в матче с Шеффилд Юнайтед

04 апреля 2024, 22:23 | Обновлено 04 апреля 2024, 23:38
1309
0
ВИДЕО. Дикая ошибка голкипера. Нуньес забил курьезный гол за Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес и Иво Грбич

В четверг, 4 апреля, проходит матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Ливерпуль» и «Шеффилд Юнайтед».

❗️ Больше новостей про АПЛ читайте в Telegram!

В матче в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» зрители увидели курьезный гол в первом тайме.

На 17-й минуте форвард хозяев поля Дарвин Нуньес воспользовался грубой ошибкой голкипера соперника Иво Грбича и открыл счет (1:0).

После первого тайма счет в матче – 1:0 в пользу «Ливерпуля».

ГОЛ! 1:0. Дарвин Нуньес, 17 мин.

По теме:
Курьезный гол. Ливерпуль с трудом обыграл аутсайдера и стал лидером АПЛ
ВИДЕО. Манчестер Юнайтед сумел отыграть у Челси 2 мяча до перерыва
Валенсия без Яремчука выиграла перенесенный матч у Гранады
Ливерпуль Шеффилд Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Дарвин Нуньес видео голов и обзор курьезы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Футбол | 04 апреля 2024, 06:15 0
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25

«Интер» и «Байер» проводят убедительный сезон во внутренних чемпионатах

Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
Футбол | 04 апреля 2024, 14:13 15
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными

Младен Кашчелан пожаловался на украинцев

Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
Футбол | 04.04.2024, 11:36
Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
Футбол | 04.04.2024, 20:47
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
Ярмоленко оценил свои шансы попасть на Евро-2024
Футбол | 04.04.2024, 18:34
Ярмоленко оценил свои шансы попасть на Евро-2024
Ярмоленко оценил свои шансы попасть на Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
03.04.2024, 16:22 3
Футбол
Звезду сборной Украины хотят купить Милан и Арсенал. Есть и другие варианты
Звезду сборной Украины хотят купить Милан и Арсенал. Есть и другие варианты
02.04.2024, 19:14
Футбол
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
03.04.2024, 02:05 20
Теннис
ВИДЕО. Роналду сделал хет-трик во втором матче подряд. Третий гол – шедевр
ВИДЕО. Роналду сделал хет-трик во втором матче подряд. Третий гол – шедевр
02.04.2024, 23:07
Футбол
Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
02.04.2024, 19:57 1
Футбол
Источник: Заря может прекратить существование из-за долгов. Известны детали
Источник: Заря может прекратить существование из-за долгов. Известны детали
02.04.2024, 20:41 35
Футбол
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
04.04.2024, 02:07 16
Теннис
Сыграет 2 матча за день? Известно время начала игры Свитолиной в Чарльстоне
Сыграет 2 матча за день? Известно время начала игры Свитолиной в Чарльстоне
04.04.2024, 06:25 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем