ВИДЕО. Дикая ошибка голкипера. Нуньес забил курьезный гол за Ливерпуль

В четверг, 4 апреля, проходит матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Ливерпуль» и «Шеффилд Юнайтед».

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В матче в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» зрители увидели курьезный гол в первом тайме.

На 17-й минуте форвард хозяев поля Дарвин Нуньес воспользовался грубой ошибкой голкипера соперника Иво Грбича и открыл счет (1:0).

После первого тайма счет в матче – 1:0 в пользу «Ливерпуля».

ГОЛ! 1:0. Дарвин Нуньес, 17 мин.