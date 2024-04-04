Англия04 апреля 2024, 22:23 | Обновлено 04 апреля 2024, 23:38
1309
0
ВИДЕО. Дикая ошибка голкипера. Нуньес забил курьезный гол за Ливерпуль
Форвард хозяев поля на 17-й минуте открыл счет в матче с Шеффилд Юнайтед
04 апреля 2024, 22:23 | Обновлено 04 апреля 2024, 23:38
1309
0
В четверг, 4 апреля, проходит матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Ливерпуль» и «Шеффилд Юнайтед».
❗️ Больше новостей про АПЛ читайте в Telegram!
В матче в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» зрители увидели курьезный гол в первом тайме.
На 17-й минуте форвард хозяев поля Дарвин Нуньес воспользовался грубой ошибкой голкипера соперника Иво Грбича и открыл счет (1:0).
После первого тайма счет в матче – 1:0 в пользу «Ливерпуля».
ГОЛ! 1:0. Дарвин Нуньес, 17 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 апреля 2024, 06:15 0
«Интер» и «Байер» проводят убедительный сезон во внутренних чемпионатах
Футбол | 04 апреля 2024, 14:13 15
Младен Кашчелан пожаловался на украинцев
Футбол | 04.04.2024, 11:36
Футбол | 04.04.2024, 20:47
Футбол | 04.04.2024, 18:34
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.04.2024, 16:22 3
Футбол
03.04.2024, 02:05 20
Футбол
02.04.2024, 19:57 1
02.04.2024, 20:41 35
04.04.2024, 02:07 16
04.04.2024, 06:25 2