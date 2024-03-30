В Ковалевке в матче 22-го тура украинской Премьер-Лиги встретятся местный «Колос» и «Днепр-1». Гости продолжают борьбу за награды и перед этим туром занимали 3 место в турнирной таблице, набрав в 21 матче 39 очков. У будущих хозяев поля на 15 очков меньше, но и сыграно при этом 20 поединков.

Колос

Подопечные Ярослава Вишняка начали вторую половину сезона выездной победой над «Вересом» 2:0. Однако затем последовали три поражения подряд. А с учетом окончания первой части чемпионата получается, что в пяти предыдущих поединках «Колос» четыре раза проиграл и только в одном добился успеха.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Вот и в предыдущем туре в Кривом Роге футболисты из Ковалевки уступили «Кривбассу» со счетом 0:1. Причем этот единственный гол был забит хозяевами поля на 90+5 минуте игры. Да и другие мартовские поединки с «Рухом» и «Шахтером» были проиграны лишь с минимальным преимуществом соперников. И это при том, что «Колос» остается командой с самой надежной линией обороны, которая пропустила меньше всех мячей в свои ворота – всего 15. Согласитесь, есть от чего расстроиться.

Добавим, что в предстоящей встрече с «Днепром-1» тренерский штаб ковалевцев не сможет рассчитывать на полузащитника Александра Демченко. В игре с «Кривбассом» он получил предупреждение, которое стало для него уже четвертым в сезоне и теперь Демченко будет вынужден пропустить предстоящий матч из-за дисквалификации.

Днепр-1

Как и будущий соперник, «Днепр-1» в пяти последних матчах только однажды сумел взять три очка. Было это в Киеве в игре с местной «Оболонью». В других матчах три раза фиксировалась ничья (причем с одинаковым счетом 1:1), а также поражение от «Руха» на своем поле 0:1.

Если брать по потерянным очкам, то подопечные Юрия Максимова отстают от лидера чемпионата «Шахтера» уже на 10 очков. Это, конечно же, много, учитывая, что командам осталось провести менее десяти матчей. Так что, скорее всего, чемпионские амбиции придется отложить до следующего сезона, а сейчас важно сосредоточиться на продолжении борьбы за призовое место. Тем более, что претендентов на медали Премьер-Лиги хватает.

Что касается предстоящего матча, то хотелось бы обратить на тот факт, что «Днепр-1» одна из лучших команд в турнире, которая удачно выступает в гостях. По этому показателю она занимает 3 место, уступая только львовскому «Руху». В 10 матчах на выезде днепровские футболисты выиграли 6 поединков, 3 раза играли вничью и только один раз проиграли, набрав 21 очко. Так что наверняка они будут стремиться, как минимум, не уступить и в Ковалевке.

Статистика матчей

В первом круге в Днепре соперники разошлись миром. Игрок «Колоса» Антон Салабай в средине второго тайма открыл счет, но буквально через несколько минут Алексей Гуцуляк восстановил равновесие. Кстати, это был дебютный матч для Юрия Максимова в качестве главного тренера днепрян. А всего в Премьер-Лиге команды встречались 8 раз. «Днепр-1» побеждал 4 раза, «Колос» - дважды и 2 раза матчи заканчивались с ничейным результатом.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Фесюн, Лучкевич, Бондаренко, Бурда, Цуриков, Богданов, Рангел, Ильин, Ориховский, Топалов, Паулаускас

«Днепр-1»: Волынец, Горбунов, Сарапий, Адамюк, Мирошниченко, Рубчинский, Бабенко, Очеретько, Пихаленок, Гуцуляк, Филиппов

Прогноз на противостояние:

У обеих команд на данный момент не очень хороший период и много очков они уже потеряли. Поэтому в предстоящем матче соперники наверняка будут стремиться к победе. Предположим, что игра будет достаточно напряженной и нервной, а итогом ее станет ничья 1:1.

31 марта, воскресенье