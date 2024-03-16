Гол на 90+5 минуте. Кривбасс дожал Колос в напряженной концовке
Криворожская команда все же сумела набрать три очка
На последней минуте «Кривбасс» сумел дожать «Колос» благодаря Бизиманы.
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Украинская Премьер-лига. 21 тур
«Кривбасс» – «Колос» – 1:0
Гол: Бизимана, 90+5
Предупреждение: Бизимана, 36, Понедельник, 49 – Цуриков, 24, Демченко, 48, Паулаускас, 72, Лучкевич, 73, Рангел, 90+2
«Кривбасс»: Клищук - Бандейра (Понедельник, 46), Бескоровайный, Стецьков, Дибанго - Илич (Вакулко, 46), Д. Кузык (Хомченовский, 63) - Лунев (Задерака, 63), Бизимана, Соса – Принс (Кожушко, 72)
«Колос»: Фесюн - Лучкевич, Бондаренко, Бурда, Цуриков - Богданов (Гусол, 85), Демченко (Рангел, 73) - Ильин (Криворучко, 85), Ориховский, Топалов - Паулаускас (Безбородько, 82)
Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Стадион: «Горняк» (Кривой Рог)
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