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  4. Гол на 90+5 минуте. Кривбасс дожал Колос в напряженной концовке
Чемпионат Украины
Кривбасс
16.03.2024 18:00 – FT 1 : 0
Колос К
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Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 20:04 | Обновлено 16 марта 2024, 20:27
1718
16

Гол на 90+5 минуте. Кривбасс дожал Колос в напряженной концовке

Криворожская команда все же сумела набрать три очка

16 марта 2024, 20:04 | Обновлено 16 марта 2024, 20:27
1718
16
Гол на 90+5 минуте. Кривбасс дожал Колос в напряженной концовке
УПЛ

На последней минуте «Кривбасс» сумел дожать «Колос» благодаря Бизиманы.

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 21 тур

«Кривбасс» – «Колос» – 1:0

Гол: Бизимана, 90+5

Предупреждение: Бизимана, 36, Понедельник, 49 – Цуриков, 24, Демченко, 48, Паулаускас, 72, Лучкевич, 73, Рангел, 90+2

«Кривбасс»: Клищук - Бандейра (Понедельник, 46), Бескоровайный, Стецьков, Дибанго - Илич (Вакулко, 46), Д. Кузык (Хомченовский, 63) - Лунев (Задерака, 63), Бизимана, Соса – Принс (Кожушко, 72)

«Колос»: Фесюн - Лучкевич, Бондаренко, Бурда, Цуриков - Богданов (Гусол, 85), Демченко (Рангел, 73) - Ильин (Криворучко, 85), Ориховский, Топалов - Паулаускас (Безбородько, 82)

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог)

КРИВБАСС- КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Кривбасс - Колос отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 16
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serhiy
Встиг подивитися останны 9 хвилин.Атака в одну сторону-атака в іншу, що одні і другі могли забити. А  гол вдався на славу . Не знаю як весь матч але від останніх хвилин я вражений. Кривбас -молодці! 
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+8
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😼
Другий тайм не бачив, але подивився повтори і бачу що Колос не зміг відібрати залікові витримати тиск Кривбаса. Ну тут все зрозуміло, Кривбас сильніша команда і тут мабуть всі погодяться, що нічия для Колоса була б перемогою.
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+5
Алексей Фурсов
Молодцы. Жаль, что темп последних 10 минут не длились весь матч 
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+5
Pavel_i_CO
Кривбас з перемогою. Щось днонєтскіє криси почали невдоволено своїми вусами смикати)
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+2
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Igor🃏Кyiv
Вітаю Кривбас. Дотиснути!
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0
Chort
Ех, а я только за бояришником выбежал. .А не тут то было.Прийдеться с горя набухаться 
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0
👮м👮у👮с👮о👮р👮а👮
мусорам это не на руку второе место сложно будет у 95 пятых отобрать 
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-5
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AK.228
Пощастило ху йлоппанам
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-12
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