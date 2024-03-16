Гол на 90+5 минуте. Кривбасс дожал Колос в напряженной концовке

На последней минуте «Кривбасс» сумел дожать «Колос» благодаря Бизиманы.

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Украинская Премьер-лига. 21 тур

«Кривбасс» – «Колос» – 1:0

Гол: Бизимана, 90+5

Предупреждение: Бизимана, 36, Понедельник, 49 – Цуриков, 24, Демченко, 48, Паулаускас, 72, Лучкевич, 73, Рангел, 90+2

«Кривбасс»: Клищук - Бандейра (Понедельник, 46), Бескоровайный, Стецьков, Дибанго - Илич (Вакулко, 46), Д. Кузык (Хомченовский, 63) - Лунев (Задерака, 63), Бизимана, Соса – Принс (Кожушко, 72)

«Колос»: Фесюн - Лучкевич, Бондаренко, Бурда, Цуриков - Богданов (Гусол, 85), Демченко (Рангел, 73) - Ильин (Криворучко, 85), Ориховский, Топалов - Паулаускас (Безбородько, 82)

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог)

КРИВБАСС- КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА