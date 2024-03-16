Украина. Премьер лига16 марта 2024, 23:06 |
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Кривбасс – Колос – 1:0. Как Бизимана криворожцам принес три очка. Обзор
Смотрите самые интересные моменты матча 21-го тура УПЛ
16 марта 2024, 23:06 |
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В субботу, 16 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Кривбасс» и «Колос».
Игра прошла на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Хозяева победили со счётом 1:0.
Победу криворожцам принес полузащитник Джихад Бизимана, забивший единственный гол в матче на 90+5 минуте.
Украинская Премьер-лига. 21 тур
«Кривбасс» – «Колос» – 1:0
Гол: Бизимано, 90+5
Видеообзор матча
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Джихад Бизимана (Кривбасс).
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прочитал вначале "Как Бензема...." ))))
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