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Кривбасс
16.03.2024 18:00 – FT 1 : 0
Колос К
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Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 23:06 |
235
1

Кривбасс – Колос – 1:0. Как Бизимана криворожцам принес три очка. Обзор

Смотрите самые интересные моменты матча 21-го тура УПЛ

16 марта 2024, 23:06 |
235
1
Кривбасс – Колос – 1:0. Как Бизимана криворожцам принес три очка. Обзор
УПЛ

В субботу, 16 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Кривбасс» и «Колос».

Игра прошла на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Хозяева победили со счётом 1:0.

Победу криворожцам принес полузащитник Джихад Бизимана, забивший единственный гол в матче на 90+5 минуте.

Украинская Премьер-лига. 21 тур

«Кривбасс» – «Колос» – 1:0

Гол: Бизимано, 90+5

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Джихад Бизимана (Кривбасс).
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Источник Sport.ua
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Yura Юрий
прочитал вначале  "Как Бензема...."  ))))
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