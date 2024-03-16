В субботу, 16 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Кривбасс» и «Колос».

Игра прошла на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Хозяева победили со счётом 1:0.

Победу криворожцам принес полузащитник Джихад Бизимана, забивший единственный гол в матче на 90+5 минуте.

Украинская Премьер-лига. 21 тур

«Кривбасс» – «Колос» – 1:0

Гол: Бизимано, 90+5

Видеообзор матча