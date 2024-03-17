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Украина. Премьер лига
17 марта 2024, 01:20 | Обновлено 17 марта 2024, 01:41
153
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «У нас нет звезд. Есть команда»

Главный тренер «Кривбасса» рассказал о победе над «Колосом»

17 марта 2024, 01:20 | Обновлено 17 марта 2024, 01:41
153
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «У нас нет звезд. Есть команда»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб пообщался с прессой после победного матча против ковалевского «Колоса» (1:0).

- Первый тайм наша команда провела неудачно. Было мало возможностей забивать. Больше играли поперек поля и назад. Не было того азарта, того настроения, чтобы победить. Я больше увидел это желание к перерыву в «Колос». Но после перерыва внесли некоторые изменения в составе. Вышли очень неплохо Юрий Вакулко, Андрей Понедельник. Поэтому второй тайм – это совсем другая игра, совсем другое желание команды играть и выигрывать. Было достаточно моментов, которые мы, правда, не реализовали.

Но нам повезло, можно так сказать. На последней компенсированной минуте Бизимана забил хороший гол. Это говорит о том, что мы все-таки больше хотели победить. Потому что я не помню моменты у наших ворот во втором тайме. Потому и выиграли. Я очень благодарен ребятам и болельщикам, которые сегодня нас поддерживали и гнали вперед. Еще раз всем очень спасибо, с победой! Движемся дальше.

- Показалось, что Принс сегодня сыграл невнятно…

- Смотрите, я понимаю вас, но, возможно, где-то «поднаелся», ведь сыграл четыре игры подряд. Хотелось бы лучше, но все равно, на мой взгляд, он неплохо цеплялся за мяч, зарабатывал много фолов на себе. Свою работу проделал. Как раз к нему у меня меньше претензий. Да, где-то не открывался в свободные зоны, в которые мы хотели бы – это так. Но в целом все слава Богу.

Мне больше не понравилось то, как играли в центре поля. Много поперек и назад. Вот это меня смущает, так играть мы не договаривались. Всегда хотим демонстрировать агрессивный футбол, идти вперед и забивать мячи.

- Выход Хомченовского на замену обострил игру?

- Все ребята, вышедшие сегодня на поле: Вакулко, Понедельник, Задерака, Хомченовский, Кожушко. Благодаря им команда прибавила в скорости. Хорошие моменты имели те же Кожушко и Задерака… Понравился также Соса. Это тот футболист, который всегда хочет забить, бежит вперед. Вся команда – молодцы. У нас нет звезд. Есть команда.

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Источник ФК Кривбасс
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