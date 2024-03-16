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Чемпионат Украины
Кривбасс
16.03.2024 18:00 - : -
Колос К
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Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 07:32 | Обновлено 16 марта 2024, 08:05
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Кривбасс – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Для подтверждения чемпионских амбиций криворожцам нужно будет сломать крепкую ковалевскую защиту

16 марта 2024, 07:32 | Обновлено 16 марта 2024, 08:05
190
1
Кривбасс – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 16 марта, состоится поединок 21 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 18:00.

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«Кривбасс»

«Кривбасс» все еще остается претендентом на чемпионство и находится на втором месте в таблице, но после того, как свои перенесенные матчи наконец-то сыграют «Динамо» и «Шахтер», расстояние до этих клубов для криворожцев может стать достаточно приличным. Однако, конечно, очки потеряют все, поэтому нужно двигаться последовательно от матча к матчу и брать, как минимум, «свои» очки с клубами середины и низов турнирной таблицы, к которым относится и «Колос».

Помочь «Кривбассу» в этой игре сможет Хрвое Илич, отсидевший дисквалификацию за красную карточку в игре против «Шахтера». Возвращение хорвата, несомненно, усилит команду, поскольку Татарков, подменявший его в матче предыдущего тура против «Оболони, выглядел не слишком убедительным.

Интересно, что вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин жестко прошелся по арбитру Ярославу Козыку, назначенному на матч, обвинив его либо в низкой квалификации, либо в предвзятости в матче еще 1 тура УПЛ, в котором «Кривбасс» играл против «Александрии» и уступил со счётом 0:1. После той игры Козык месяц не получал назначений на игры.

На игру будут допущены болельщики. «Кривбасс» выйдет на поле с траурными повязками из-за жертв в городе после российских обстрелов. Как сообщил Артем Гагарин, работница клуба чудом осталась жива.

«Колос»

Если «Кривбасс» решает самые высокие задачи, то в «Колоса» все гораздо приземленее. Даже интересно, какая цель на сезон у ковалевцев – в еврокубки они не попадут, но и не вылетят. Очевидно, цель можно сформулировать как «выигрывать в каждом следующем матче».

В таблице подопечные Ярослава Вишняка находятся на восьмом месте, причем проиграли два последних матча. Особенно ярким получилось поражение в матче предыдущего тура против «Шахтера» – тогда команда открыла счет, пропустила трижды, однако оставила за собой последнее слово, заставив забить Траоре в свои ворота перед финальным свистком.

Игра пропускали арендованные у «Шахтера» Топалов, Тотовицкий и Бондаренко, на игру против «Кривбасса» они вернутся.

Также в последнее время постоянно ходят разговоры о переходе вратаря «Колоса» Кирилла Фесюна в «Шахтер», якобы кипер уже успел даже пройти медосмотр и присоединится к «горнякам» летом. В принципе, в такую информацию верится, несмотря на опровержение самого Фесюна.

Статистика встреч

Клубы между собой провели три официальных игры. Сначала минимально выиграл «Колос», а в двух последующих сильнее был «Кривбасс», забив у них в сумме четыре «сухих» мяча. Игра первого круга закончилась разгромом, забивали Задерака (дубль) и Понедельник.

Ориентировочные составы

«Кривбасс»: Клищук – Бандейра, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго – Илич, Д. Кузык – Лунев, Бизимана, Соса – Принс

«Колос»: Фесюн – Лучкевич, Бондаренко, Бурда, Цуриков – Богданов, Демченко – Ильин, Тотовицкий, Топалов – Паулаускас

Прогноз на противостояние

Очевидно, тактика «Колоса» сведется к трем вещам – сесть в защиту, надеясь на уверенную игру Фесюна, ловить соперников на контратаках, а если нужно будет атаковать – уповать на навесы на Паулаускаса. В принципе, «Кривбасс» должен справиться с ликвидацией надежд ковалевцв на очки, поэтому спрогнозируем победу подопечных Вернидуба с разницей в один мяч.

16 марта, суббота

«Кривбасс» – «Колос»
Кривой Рог. Стадион «Горняк». 18:00
ТВ-трансляция на платформе УПЛ ТВ
Арбитр: Ярослав Козик (Мукачево)
КРИВБАСС КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Max-Morlock
Колос  5+9=5-  РМ 15-14. Ну какой тут может быть футбол?
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