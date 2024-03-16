В субботу, 16 марта, состоится поединок 21 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 18:00.

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«Кривбасс» хочет стать чемпионом, но весной уже потерял очки в матче против непосредственного конкурента из Донецка и теперь стремится наверстать свое, победив середняка из Ковалевки. «Колос» же не претендует на что-то особенное, но имеет крепкую защиту, пропуская меньше всех в чемпионате. Правда, забивает тоже мало. Только «Минай» и ​​​«Оболонь» забили меньше голов, чем ковалевские бомбардиры, отличившиеся всего 15 раз. Игра первого круга закончилась победой ​​​«Кривбасса» со счетом 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – ​​​​​«Колос» в украинской версии сайта.