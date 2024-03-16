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Чемпионат Украины
Кривбасс
16.03.2024 18:00 - : -
Колос К
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Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 08:04 | Обновлено 16 марта 2024, 08:12
65
0

Кривбасс – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21 тура Украинской Премьер-лиги

16 марта 2024, 08:04 | Обновлено 16 марта 2024, 08:12
65
0
Кривбасс – Колос. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 16 марта, состоится поединок 21 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Кривбасс» хочет стать чемпионом, но весной уже потерял очки в матче против непосредственного конкурента из Донецка и теперь стремится наверстать свое, победив середняка из Ковалевки. «Колос» же не претендует на что-то особенное, но имеет крепкую защиту, пропуская меньше всех в чемпионате. Правда, забивает тоже мало. Только «Минай» и ​​​«Оболонь» забили меньше голов, чем ковалевские бомбардиры, отличившиеся всего 15 раз. Игра первого круга закончилась победой ​​​«Кривбасса» со счетом 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – ​​​​​«Колос» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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