МАКСИМОВ: «У Днепра-1 есть настоящая команда. Все хотят побеждать»

Главный тренер СК «Днепр-1» Юрий Максимов прокомментировал итоги победного гостевого матча 22-го тура УПЛ против ковалевского «Колоса» (2:0):

– Готовились к этой встрече. Ребята забили быстрый гол уже на второй минуте матча, а потом было тяжеловато, ведь «Колос» – это команда, хорошо подготовленная физически и не сдающаяся, но мы это выдержали в первом тайме. А удержав преимущество до перерыва, ребята во втором тайме больше разбегались, а когда забили второй гол, команда стала играть увереннее, полностью контролировала игру и могла забить еще и третий, и четвертый мячи в ворота соперника.

Благодарю ребят за игру, потому что они сегодня хорошо ее выдержали и провели. И вернувшиеся из сборной Пихаленок и Гуцуляк очень помогли, а главное, что меня радует – это то, что ребята, которые были травмированы – Третьяков, Леднев, Сваток, Танчик – они вернулись в общую группу, очень хорошо вошли в игру и помогли нашей команде.

– Перед паузой на сборной «Днепр-1» также играл в Ковалевке, но с ЛНЗ, однако впечатление от игры совсем другое – сегодня днепряне выглядели гораздо солиднее.

– Мы настраиваемся на каждый матч, но бывает, что легко отдаем игру, когда побеждаем 1:0. Садимся в защиту, после чего пропускаем такие голы, которые не стоило пропускать.

– Сегодня с первых минут фактически вышел тот же состав, который ковал победы осенью. Можно ли ждать от команды такой же серии и сейчас?

– Последние шесть матчей мы не очень хорошо сыграли, но на то есть свои причины. Футболисты строят игру, а у нас выходила молодежь, пока еще не готовая играть на таком уровне в 19 лет. Сейчас те, кто играл, восстановились, вышли на матч и помогли команде. У нас есть команда. Есть не очень хорошие игры, но есть коллектив, и мы дальше будем продолжать играть на победу.

– В чем была причина не лучшей игры и результатов команды в первых весенних матчах?

– Все хотят побеждать, но надо, чтобы на скамейке запасных сидели те ребята, которые составляют конкуренцию. Но тогда у нас не было тех, кто мог выйти на смену и помочь команде.