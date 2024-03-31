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  4. Колос – Днепр-1 – 0:2. Мячи Пихаленка и Гуцуляка. Видео голов и обзор
Чемпионат Украины
Колос К
31.03.2024 18:35 – FT 0 : 2
Днепр-1
Из-за воздушной тревоги начало матча было сдвинуто с 18:00 на 18:35
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 21:57 | Обновлено 31 марта 2024, 22:15
147
0

Колос – Днепр-1 – 0:2. Мячи Пихаленка и Гуцуляка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 22-го тура УПЛ

31 марта 2024, 21:57 | Обновлено 31 марта 2024, 22:15
147
0
Колос – Днепр-1 – 0:2. Мячи Пихаленка и Гуцуляка. Видео голов и обзор
УПЛ

Вечером 31 марта в матче 22-го тура УПЛ Колос уступил Днепру-1 со счетом 0:2.

Хозяева поля проиграли четвертый матч подряд.

У днепрян голами отличились Александр Пихаленок и Алексей Гуцуляк.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур, 31 марта

Колос Ковалевка – Днепр-1 – 0:2

Голы: Пихаленок, 2, Гуцуляк, 63.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Пихаленок, 2 мин.

ГОЛ! 0:2. Гуцуляк, 63 мин.

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Днепр-1).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
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Источник Sport.ua
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