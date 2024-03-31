Из-за воздушной тревоги начало матча было сдвинуто с 18:00 на 18:35
Украина. Премьер лига31 марта 2024, 21:57 | Обновлено 31 марта 2024, 22:15
147
0
Колос – Днепр-1 – 0:2. Мячи Пихаленка и Гуцуляка. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 22-го тура УПЛ
31 марта 2024, 21:57 | Обновлено 31 марта 2024, 22:15
147
0
Вечером 31 марта в матче 22-го тура УПЛ Колос уступил Днепру-1 со счетом 0:2.
Хозяева поля проиграли четвертый матч подряд.
У днепрян голами отличились Александр Пихаленок и Алексей Гуцуляк.
Украинская Премьер-лига. 22-й тур, 31 марта
Колос Ковалевка – Днепр-1 – 0:2
Голы: Пихаленок, 2, Гуцуляк, 63.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Пихаленок, 2 мин.
ГОЛ! 0:2. Гуцуляк, 63 мин.
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Днепр-1).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 марта 2024, 16:09 0
Воздушная тревога остановила поединок 22-го тура УПЛ
Футбол | 31 марта 2024, 19:38 35
Матч 22-го тура УПЛ из-за воздушной тревоги получился запредельно длинным
Футбол | 31.03.2024, 09:58
Футбол | 31.03.2024, 20:24
Футбол | 30.03.2024, 20:03
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.03.2024, 19:50 8
30.03.2024, 21:25 9
Футбол
30.03.2024, 05:50 17
29.03.2024, 20:40
30.03.2024, 19:32 6
31.03.2024, 01:55 7
30.03.2024, 19:51 2