В воскресенье, 31 марта, состоится поединок 22 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ковалевский «Колос» и «Днепр-1». Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 18:00.

«Днепр-1» ведет борьбу за чемпионство, но потеря пяти очков в последних двух матчах (поражение от «Руха» и ничья с ЛНЗ) значительно ударила по позициям днепрян. Лидерство уже сменилось на третье место, хотя отставание от первого составляет всего два очка. «Колос» точно не вылетит, но и в еврокубки вряд ли попадет, поэтому команда играет в свое удовольствие. Даже поражения в трех последних матчах не сумели отобрать у ковалевской защиты звание лучшей в УПЛ – меньше всего в чемпионате пропущено голов. Правда, хуже атакующих игроков «Колоса» только футболисты «Миная» и «Оболони» (15, 11 и 12 забитых соответственно).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию «Колос» – «Днепр-1» в украинской версии сайта.