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Чемпионат Украины
Колос К
31.03.2024 18:00 - : -
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
30 марта 2024, 18:16 | Обновлено 30 марта 2024, 18:20
124
0

Колос – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 22 тура Украинской Премьер-лиги

30 марта 2024, 18:16 | Обновлено 30 марта 2024, 18:20
124
0
Колос – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 31 марта, состоится поединок 22 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ковалевский «Колос» и «Днепр-1». Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 18:00.

«Днепр-1» ведет борьбу за чемпионство, но потеря пяти очков в последних двух матчах (поражение от «Руха» и ничья с ЛНЗ) значительно ударила по позициям днепрян. Лидерство уже сменилось на третье место, хотя отставание от первого составляет всего два очка. «Колос» точно не вылетит, но и в еврокубки вряд ли попадет, поэтому команда играет в свое удовольствие. Даже поражения в трех последних матчах не сумели отобрать у ковалевской защиты звание лучшей в УПЛ – меньше всего в чемпионате пропущено голов. Правда, хуже атакующих игроков «Колоса» только футболисты «Миная» и «Оболони» (15, 11 и 12 забитых соответственно).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию «Колос» – «Днепр-1» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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