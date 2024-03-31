Лучшая защита проиграла четвертый матч подряд. Колос уступил Днепру-1

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Украинская Премьер-лига. 22 тур

«Колос» – «Днепр-1» – 0:2

Голы: Пихаленок, 2, Гуцуляк, 63

Предупреждения: Рангел, 70, Бурда, 88 – Адамюк, 73

«Колос»: Фесюн – Емец, Бурда, Бондаренко, Цуриков – Милько, Богданов – Ильин, Ориховский (Паулаускас, 60), Топалов (Велетень, 77) – Рангел (Безбородько, 77)

«Днепр-1»: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко - Бабенко, Рубчинский - Гуцуляк, Пихаленок (Очеретько, 90+2), Леднев (Третьяков, 60) - Филиппов (Танчик, 90+3)

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Стадион: «Колос» (Ковалевка)

КОЛОС - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА