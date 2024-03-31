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Чемпионат Украины
Колос К
31.03.2024 18:35 – FT 0 : 2
Днепр-1
Из-за воздушной тревоги начало матча было сдвинуто с 18:00 на 18:35
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Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 20:30 | Обновлено 31 марта 2024, 20:32
333
1

Лучшая защита проиграла четвертый матч подряд. Колос уступил Днепру-1

Голами отличились Пихаленок и Гуцуляк

31 марта 2024, 20:30 | Обновлено 31 марта 2024, 20:32
333
1
Лучшая защита проиграла четвертый матч подряд. Колос уступил Днепру-1
СК Днепр-1

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 22 тур

«Колос» – «Днепр-1» – 0:2

Голы: Пихаленок, 2, Гуцуляк, 63

Предупреждения: Рангел, 70, Бурда, 88 – Адамюк, 73

«Колос»: Фесюн – Емец, Бурда, Бондаренко, Цуриков – Милько, Богданов – Ильин, Ориховский (Паулаускас, 60), Топалов (Велетень, 77) – Рангел (Безбородько, 77)

«Днепр-1»: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко - Бабенко, Рубчинский - Гуцуляк, Пихаленок (Очеретько, 90+2), Леднев (Третьяков, 60) - Филиппов (Танчик, 90+3)

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Стадион: «Колос» (Ковалевка)

КОЛОС - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Колос Ковалевка Колос - Днепр-1 отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 1
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Max-Morlock
Спецом слились, абы землячков опять на 4-е опустить.
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