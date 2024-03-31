Лучшая защита проиграла четвертый матч подряд. Колос уступил Днепру-1
Голами отличились Пихаленок и Гуцуляк
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Украинская Премьер-лига. 22 тур
«Колос» – «Днепр-1» – 0:2
Голы: Пихаленок, 2, Гуцуляк, 63
Предупреждения: Рангел, 70, Бурда, 88 – Адамюк, 73
«Колос»: Фесюн – Емец, Бурда, Бондаренко, Цуриков – Милько, Богданов – Ильин, Ориховский (Паулаускас, 60), Топалов (Велетень, 77) – Рангел (Безбородько, 77)
«Днепр-1»: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко - Бабенко, Рубчинский - Гуцуляк, Пихаленок (Очеретько, 90+2), Леднев (Третьяков, 60) - Филиппов (Танчик, 90+3)
Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
Стадион: «Колос» (Ковалевка)
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Поединок пройдет 31 марта в 15:30 в Полтаве