Стало известно, сколько заработали Свитолина, Калинина, Ястремская в Майами

С 19 по 31 марта в Майами (США) проходит престижный хардовый турнир серии WTA 1000.

Украину во Флориде в одиночном разряде представляли 4 украинки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

Должна была сыграть и Марта Костюк, однако она снялась до старта турнира из-за болезни.

Дальше всех из украинок по сетке прошла Калинина. В 1/8 финала Ангелина уступила Юлии Путинцевой в двух сетах. За свои выступления в одиночном разряде Калинина заработала $101,000.

Цуренко и Свитолина вылетели из тысячника в 1/32 финала, проиграв Грет Миннен и Наоми Осаке соответственно. За участие на соревнованиях во Флориде они получили чек в $34,500.

Ястремская завершила выступления на стадии 1/16 финала, не сумев одолеть 8-ю сеяную Марию Саккари. Призовые Даяны за одиночный разряд составили $59,100.

Даяна и Ангелина достаточно неплохо выступили в одном тандеме и в парном разряде, дойдя до четвертьфинала. На двоих они заработали $63,600 (по $31,800 для каждой).

В паре Украину представили и сестры Киченок. Надежда и ее напарница У Фансень в 1-м раунде проиграли дуэту Сюко Аояма / Александра Крунич, а Людмила и Алена Остапенко на старте вылетели от Софии Кенин и Бетани Маттек-Сэндс. За участие на турнире во Флориде Людмила и Надежда заработали по $9,320.