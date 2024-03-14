Ситуация в Заре: кто прав, кто виноват, и должно ли это волновать фанатов

Украинский профессиональный футбол за последние десять лет сильно деградировал, и это факт, с которым не стоит спорить даже самым патриотично настроенным по отношению к нему болельщикам и специалистам. То, что мы могли видеть в условном 2012 или 2013 годах сейчас кажется чем-то абсолютно немыслимым, чем-то не из нашей жизни, или чем-то, что может быть лишь в топовых европейских лигах. С началом российско-украинской войны из украинского футбола сперва начали уходить большие деньги, затем его покинули почти все топовые легионеры, а сейчас, кажется, происходит и процесс вырождения на уровне менеджмента. Хотя… Не будем обобщать.

Конкретно весна 2024 года уже подарила всем почитателям УПЛ два громких скандала. Первый касался матча «Александрия» – «Шахтер», в котором хозяевам удалось на поле зацепиться за одно очко, однако из-за участия в поединке незарегистрированного на тот момент Ивана Калюжного «желто-черные» получили техническое поражение (0:3) и кучу обвинений от болельщиков по поводу некомпетентности руководящего состава и прочих функционеров, отвечающих за такого рода вопросы.

Второй эпик фейл после возобновления официальных матчей сезона-2023/24 в УПЛ связан с матчем «Динамо» – «Заря» (2:0), который состоялся 12 марта. В нем, напомним, не приняли участие многие основные футболисты луганчан, из-за чего состав гостей выглядел, мягко говоря, экспериментальным, а по факту – чем-то абсолютно непонятным.

Еще перед игрой киевлян с луганчанами в прессу просочилась информация о том, что как минимум ключевые футболисты «Зари» намерены бойкотировать этот поединок в знак протеста против имеющейся у клуба перед ними задолженности по зарплате и премиальным. Почти сразу же руководство луганчан попыталось опровергнуть эти сведения, однако чем ближе было к матчу, тем яснее становилось, что на этот раз инсайдеры не «дадут в штангу», а заверения функционеров «Зари» – не более чем попытка предотвратить надвигающийся шторм при помощи зонтика от дождя.

После того, как «Заря» все-таки вышла на поле в полурезервном составе и не смогла противопоставить одному из лидеров чемпионата ровным счетом ничего, в прессу продолжили стекаться слухи. В частности, стало известно, что так называемая «цена вопроса» в данном случае равнялась смешной по меркам профессионального футбола, даже для нынешней УПЛ, суммы в 300 тысяч евро.

Также, продолжая соблюдать хронологию событий, осведомленные источники отрапортовали, что основными инициаторами бойкота якобы выступили опытные Богдан Бутко и Вячеслав Чурко. И вот здесь события, вместо того, чтобы начать утихать и как-то приходить к консенсусу, пожалуй, еще больше пошли в разнос. Дело в том, что буквально следом начальник «Зари» Игорь Гузь назвал поступок смутьянов ничем иным как «грубым нарушением контрактных обязательств».

Не зная всех подробностей «финансовой кухни», которая существует ныне в «Заре», можно поверить, что Гузь как минимум де-юре абсолютно прав. Ни для кого не секрет, что в украинском футболе сплошь и рядом встречаются ситуации, когда футболисты просят от руководства денег, а те на бумагах в буквальном смысле этого слова не существуют. То есть, речь может идти о каком-то обещании, которое не было подкреплено юридически значимыми договоренностями, и теперь дает полное право Гузю и другим топ-менеджерам «Зари» заявлять нечто подобное.

Однако это всего лишь догадки, и на самом деле, в данном случае куда более дико выглядят еще одни заявления и поведение официальных лиц клуба. Буквально за несколько дней до матча журналисты обращались за комментариями относительно ситуации к опытному члену команды Богдану Бутко, и тот вроде как дал понять, что луганчане готовятся к матчу…

«Я не знаю, кто там что написал, команда тренируется и готовится к следующему матчу», – заявил Бутко.

ФК Заря. Богдан Бутко (второй слева) готовился к матчу с Динамо, но в заявке на игру ветерана не оказалось

Еще чуть ранее президент «Зари» Евгений Геллер в одном из интервью подчеркнул, что достаточно часто находится на прямой связи с командой, и как минимум ее старожилы не боятся поднимать в общении с ним все самые животрепещущие вопросы, в том числе и касающиеся финансовых обязательств.

«Смотрите, у нас есть Чурко, Бутко, Мишнев, которые не стесняются вопросов. И я им говорю, что вы должны это делать, так как должны являться авторитетами для молодых ребят. Они задают финансовые вопросы, я им в лицо отвечаю», – подчеркнул Геллер.

При этом, от прямого ответа на вопрос о том, погашены ли все долги перед футболистами президент «Зари» ушел, а лишь заявил: «Сейчас они вернулись со сборов, выйдут играть, вот и спросите…»

Как видим, играть вышли далеко не все, а спрашивать что-либо у того же Бутко оказалось пустой тратой времени, ведь кроме общих фраз тот ничего нового и конкретного журналистам не сообщил, а впоследствии наряду со многими коллегами по команде банально проигнорировал матч с «Динамо»…

Еще более мерзопакостной ситуация становится на фоне информации, что вопрос долгов касается премиальных за выступления в Лиге конференций, то есть клуб должен деньги исполнителям за событие, которое для луганчан можно считать завершенным еще несколько месяцев назад. Руководство «Зари» якобы попросило своих футболистов подождать до мая, а потом… Что будет потом как раз никто и не уточнил, кроме того, что придет завершение сезона, а у многих игроков банально истекут контракты с клубом, и они станут свободными агентами.

Почему футболисты в подобной ситуации решили бойкотировать матч – более чем понятно, если учитывать предыдущий абзац. Дождаться момента, когда ты окажешься абсолютно незащищенным и тобой смогут манипулировать, как только пожелают – это, мягко говоря, верх безрассудства, так что логику Бутко, Чурко и остальных можно понять.

Можно ли ее простить и оправдать? А вот здесь начинаются трудности. Опять же, с точки зрения соблюдения договоренностей – вопросов нет: если «Заря» что-то нарушила, то и игрокам впору хотя бы попробовать «покачать права». Однако, с другой стороны, тот же Бутко как один из лидеров и ветеранов нынешней «Зари», чтобы быть полностью понятым со стороны болельщиков, мог бы прямо и «по полочкам» разложить ситуацию: мол, вынуждены идти на бойкот, потому что первое, второе, третье… Но Богдан предпочел отмолчаться, и не выносить «сор из избы», после чего и нарвался на обвинения в грубом нарушении контрактных обязательств, последовавшее от Гузя. Боссы «Зари» в данной ситуации, как видим, решили действовать куда агрессивнее, не соблюдая непонятно кому нужную конспирацию и «коммерческую тайну».

Но все это, говоря прямо и не пытаясь встать на чью-либо сторону в данном споре, является полной ерундой и цирковым представлением. Простите, но почему болельщики и почитатели УПЛ должны вместо центрального матча тура наблюдать за попытками кучки несыгранных легионеров и резервистов «Зари» создать хоть какие-то проблемы для «Динамо»? Почему вместо спортивной борьбы зрители опять оказались у разбитого корыта и вынуждены были довольствоваться откровенным суррогатом? В конце концов, доколе мы будем наблюдать в нашем чемпионате что-то подобное, и о каком прогрессе можно вести речь, если любой общественный резонанс сводится к попыткам оправдать либо одних, либо других?

Не правы ни те, ни другие! И это истина, которая должна оставаться на поверхности, если мы ведем речь о соблюдении спортивных принципов, соревновательного этикета и других «высоких материй».

Если у футболистов есть обоснованные претензии к руководству своего клуба, то они должны не прибегать к шантажу и бойкоту, а обращаться в компетентные органы. Если же игроки (тем более настолько опытные, как упоминающиеся в СМИ Бутко и Чурко) поверили кому-то на слово, то это, простите, исключительно их проблемы, их излишняя доверчивость, за которую они и поплатились. И в данном случае клуб должен не рассказывать журналистам о «грубых нарушениях», а просто выдавать официальное коммюнике – мол, такой-то и такой футболисты оштрафованы за несоблюдение трудовых соглашений.

Но скорее всего, ситуация как обычно, не такая и однозначная, и «рыльце в пушку» у всех. Кто-то что-то наобещал, кто-то во что-то поверил и согласился на, мягко говоря, не совсем чистые схемы. Потому и молчание, потому и шантаж – методы, которые никого не красят в цивилизованном обществе.

Как бы там ни было, но вывод из подобных ситуаций должен всегда быть только один: нас, как болельщиков и ценителей конечного продукта, коим является УПЛ, такие «заскоки» волновать не должны. Если клубы хотят рано или поздно прийти к коммерческому показу соревнования на ТВ, к такому многострадальному телепулу, где зрители будут платить за просмотр каждого матча в турнире, то ни технические поражения, как в случае с «Александрией», ни бойкоты, как в ситуации с «Зарей», повторяться не должны, а к тем, кто этого не усвоит, просто необходимо применять строгие санкции.

Иначе члены УПЛ окончательно завязнут в этом болоте, где с каждой стороны только и слышны обвинения в адрес друг друга. Собственно говоря, они уже в нем завязли. И теперь им нужно думать, как выбираться, а не коллективно тонуть…