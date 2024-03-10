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Украина. Премьер лига
10 марта 2024, 15:04 | Обновлено 10 марта 2024, 16:13
8252
35

Игроки Зари хотят бойкотировать матч с Динамо. Стали известны причины

У луганского клуба есть долги перед игроками

10 марта 2024, 15:04 | Обновлено 10 марта 2024, 16:13
8252
35
Игроки Зари хотят бойкотировать матч с Динамо. Стали известны причины
ФК Заря

Игроки «Зари» могут бойкотировать матч 21-го тура УПЛ с «Динамо», который должен состояться 12 марта.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, игроки «Зари» требуют у руководства немедленного погашения задолженности по зарплате и премиальным. Иначе, как и клуб, тоже не будут выполнять свои обязанности. И если не последует ответ от руководства в ближайшее время, то будет серьезно рассматриваться вариант не выходить на поле против «Динамо».

Клуб пытается успокоить игроков. Хотя бы временно, чтобы вернуться к этому вопросу во время международной паузы. И чтобы команда в штатном режиме продолжала подготовку к матчу во вторник.

В настоящее время «Заря» занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 19 очков.

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Источник Игорь Бурбас
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Комментарии 35
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COBA
Мабуть з Минаєм бойкот не був би таким резонансним)
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0
AK.228
Опзж може допомогти…. Або Шахтар😂
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-2
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OtsoCity
Ігор Гузь: «Інформація про погрози бойкотом через борги у «Зорі» – неправда»
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-2
Max-Morlock
Сначала бы сыграли матч 6-го тура )
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-4
OtsoCity
Хвойди суркисів, як справи?
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-5
Показать Скрыть 14 ответов
Mr Voevudskiy
Именно в матче с динамай.. а потом говорят что только Шахтёр грязно работает
Ор выше гор
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-7
Показать Скрыть 2 ответа
Лига конференций без динамо
Суркисы опзжшники  уже мутят с геллером опзжшным,Заря не выйдет на поле дырявым победа ,а Суркис шубами с геллером рассчитается или фишками с казино!Играйте Заря и выигрывайте у дырявых ,а Ахметов вас не забудет и зарплату даст  и премию повышенную    
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-14
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