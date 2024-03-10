Игроки Зари хотят бойкотировать матч с Динамо. Стали известны причины

Игроки «Зари» могут бойкотировать матч 21-го тура УПЛ с «Динамо», который должен состояться 12 марта.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, игроки «Зари» требуют у руководства немедленного погашения задолженности по зарплате и премиальным. Иначе, как и клуб, тоже не будут выполнять свои обязанности. И если не последует ответ от руководства в ближайшее время, то будет серьезно рассматриваться вариант не выходить на поле против «Динамо».

Клуб пытается успокоить игроков. Хотя бы временно, чтобы вернуться к этому вопросу во время международной паузы. И чтобы команда в штатном режиме продолжала подготовку к матчу во вторник.

В настоящее время «Заря» занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 19 очков.