Сговор или бестолковость: что же произошло в матче Александрия – Шахтер

От радости до отчаяния. Пожалуй, приблизительно таким был спектр эмоций болельщиков «Александрии» на протяжении текущей недели. Еще в понедельник, 26 февраля, подопечные Руслана Ротаня неожиданно для многих смогли на своем поле отобрать очки у действующего чемпиона страны «Шахтера» (0:0) в рамках поединка 18-го тура, а уже к вечеру следующего дня в СМИ начали появляться шокирующие новости о том, что «Александрии» может быть засчитано техническое поражение в игре с «горняками».

Причиной для потенциальных санкций в отношении «желто-черных» является выход на поле в их рядах 26-летнего центрального полузащитника Ивана Калюжного. Оказалось, что тот банально не был должным образом заявлен за «Александрию» для участия в матчах УПЛ-2023/24, причем факт нарушения достаточно оперативно признали и в самом клубе.

Теперь вся футбольная Украина ждет 4 марта, когда должно состояться заседание контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, где и будет рассмотрен вопрос о том, что делать с исходом матча «Александрия» – «Шахтер». Откровенно говоря, никаких предпосылок к тому, чтобы «желто-черные» избежали технического поражения нет и быть не может. Регламент в подобных вопросах достаточно однозначен. В частности, в пункте 7 статьи 13 регламента УПЛ текущего сезона прописано следующее: «За внесение в рапорт арбитра фамилии отстраненного от участия в матчах или незаявленного футболиста, а также футболиста, срок действия контракта которого истек, в случае если этот футболист непосредственно участвовал в матче, команде по решению КДК УАФ засчитывается техническое поражение (0:3), команде-сопернице – техническая победа (3:0), а к клубу по решению КДК УАФ могут применяться дополнительные дисциплинарные санкции. Если разница мячей больше или равна трем в пользу команды, которой будет засчитана техническая победа – счет матча остается неизменным».

Выходит, что заседание КДК УАФ – это лишь формальность, которая нужна, чтобы засвидетельствовать факт приобретения «Шахтером» дополнительных двух очков (именно столько «горняки» потеряли, сыграв вничью с «Александрией» на выезде). С юридической точки зрения все четко и более чем однозначно, а вот с организационной – вопросов хоть отбавляй…

Ключевой из них: «Что же на самом деле произошло в матче «Александрия» – «Шахтер», и стало ли появление на поле Калюжного элементом сговора сторон, либо же имела место быть элементарная человеческая бестолковость?»

Исходя из позиции «Александрии», речь стоит вести именно о втором. «Желто-черные» в официальном коммюнике, признавая факт ошибочного участия Калюжного в поединке с «горняками», особо подчеркнули на ответственности, которую понесет спортивный директор клуба.

«Эта досадная ошибка произошла из-за человеческого фактора», – сообщается в заявлении «Александрии», после чего констатируется факт отстранения от выполнения обязанностей спортивного директора.

Впрочем, украинский футбол не был бы самим собой, если бы в кулуарах, и в публичной плоскости сразу же не начали шептаться об обратном – якобы ситуация была спланирована, и по факту речь стоит вести не о случайной халатности, а именно о сговоре. Такую версию в СМИ высказали как минимум два весьма уважаемых в отечественном футболе лица – бывший генеральный директор УПЛ и львовских «Карпат» Александр Ефремов, а также Заслуженный тренер Украины Йожеф Сабо.

Первый и вовсе назвал вероятное присуждение технического поражения для «Александрии» ничем иным как «очередной подковерной победой «Шахтера», в то время как второй был более осторожен в высказываниях и лишь допустил возможность того, что ситуация с Калюжным была оформлена специально.

Безусловно, никаких доказательств в публичной плоскости не появилось, да и вряд ли они вообще появятся, даже если допустить, что сговор на самом месте был. Впрочем, громким словам Ефремова также не стоит доверять безапелляционно, ведь экс-функционер в своем эпатажном заявлении сказал и следующее: «При существующем регламенте соревнований в УПЛ – такое организационно и технически невозможно».

На самом деле, как рассказал в интервью nv.ua тренер-аналитик «Оболони» Николай Михайлов, ситуация, которая произошла в «Александрии» технически вполне возможна.

«Если принимать во внимание непосредственно игру, то здесь есть отдельная система. Пока она работает только в Премьер-лиге. Она так и называется: Информационно-аналитическая система Премьер-лиги. И там нужно вносить футболистов. За день до начала игры открывается доступ к составам. Там вбиваешь фамилию и система автоматически номера подбирает и так далее. В системе уже все есть и пишет, кто за тебя выступает. Там и формируется заявка, затем вносимая в рапорт арбитра. За 75 минут до начала матча у тебя открывается состав соперника, как и у арбитров. Не меньше, чем за 60 минут до игры. Иначе будет нарушение регламента. Судьи получают составы, и они, конечно, уже не проверяют заявки, паспорта и все остальное. Если бы проверяли это, как раньше, по старой системе, то на этом этапе оказалось бы, что нет футболиста в заявочном письме. А так как эта процедура упростилась, то все иначе. Хотя она стала удобнее, потому что ты не ходишь к арбитрам, не ждешь, когда они с поля вернутся, проверят рапорт и прочее. Сейчас все гораздо удобнее. Но, как видим, здесь есть и обратная сторона медали. Не все проверяется и потом есть такие проблемы, как у «Александрии». А если на предварительном этапе ничего не проверить, то будут нюансы», – рассказал Михайлов.

Кроме того, тренер-аналитик «Оболони» подчеркнул, что ответственность за заполнение состава команды в рапорте арбитра несет вполне определенный представитель каждого из клубов, поэтому версия «Александрии», отстранившей от выполнения своих обязанностей спортивного директора как минимум находит свое подтверждение.

Почему вообще в «Александрии» допустили такую ошибку? Дело в том, что Иван Калюжный является игроком «желто-черных» с февраля 2021 года. После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны хавбек покинул клуб, и на правах аренды выступал сперва в Исландии (за «Кефлавик»), а затем – в Индии (за «Кералу Бластерс»). Однако летом минувшего года Иван вернулся в стан «Александрии», и готовился к тому, чтобы начать сезон в ее рядах, пока не оказался отзаявлен 29 августа и уже на следующей день на правах аренды перешел в ЛНЗ. В стане команды из Черкасс Калюжный в первой половине сезона-2023/24 сыграл 8 матчей в УПЛ, но в январе снова вернулся в «Александрию».

Очевидно, где-то здесь и случилась ошибка. Возможно, система, когда в «Александрии» заполняли состав команды для рапорта арбитра, подхватила Калюжного, однако тот был незаявленным за «желто-черных», и в базе это никак не обозначилось в роли ограничивающего фактора.

Собственно, такую версию высказал упоминавшийся выше Николай Михайлов.

«Для меня загадка, как у них все так вышло. Из того, что я могу себе представить, это то, что Калюжный был заявлен за «Александрию» перед этим и у них в базе все могло остаться. И когда ты вносишь в рапорт игроков, то там могут выпрыгивать такие футболисты, которых нет. Там просто показывает, что он отзаявлен и контракта у него нет. Просто могла база сама не осветить, что игрок не заявлен. Но вся ответственность на клубах. И это факт, он повсюду прописан. Так же и замены, три слота. Арбитры могут что-то не заметить, но и здесь вся ответственность на клубах», – объяснил тренер-аналитик «Оболони».

Примечательно, что по информации журналиста Игоря Бурбаса, в «Александрии» действительно о допущенной серьезной ошибке узнали уже постфактум, что исключает версию сговора. Более того, сообщил «желто-черным» о «проколе» с Калюжным неизвестный представитель… «Шахтера»!

Если доверять этой информации, то не исключено, что в «Шахтере» могли знать об ошибке технического персонала «Александрии» еще до начала поединка, ведь составы команд становятся известны как минимум за 60 минут до начала игры. После этого «горняки» могли просто дожидаться одного – того, чтобы прозвучал стартовый свисток, который бы зафиксировал участие незаявленного футболиста в составе «Александрии». Далее, как мы уже успели проследить выше, в дело вступают юридические, а не непосредственно футбольные факторы. Как бы не завершился матч, а технического поражения (0:3) команде Руслана Ротаня уже было не избежать…

Мог ли «Шахтер», если осознал ошибку «Александрии» до матча, уведомить своих оппонентов? Конечно, мог. Был ли обязан? Безусловно, нет. Каждый несет ответственность за свои действия, и не проблема «горняков», если в «Александрии» не нашлось ответственного работника, который бы скрупулезно проверил все необходимое, чтобы впоследствии усилия футболистов на поле не были сведены на нет банальной канцелярщиной.

В самом «Шахтере» не делают никаких заявлений по поводу матча с «Александрией». Оно и понятно: проблема не касается непосредственно «горняков», а выступать с какими-то разъяснениями в ситуации, где на тебя, скорее всего, буквально свалится «манна небесная» – глупая идея, ведь это чревато репутационными потерями. Очевидно, в «Шахтере» просто ждут, чтобы чиновники УАФ сделали свое дело и запротоколировали поступление дополнительных двух очков в турнирную таблицу для команды Пушича.

К слову, мы вряд ли когда-то узнаем и поймем, почему так слабо выглядел «Шахтер» в Александрии. То ли это реальные весенние проблемы «горняков», то ли же Пушич заранее уведомил своих подопечных об ошибке соперника, и команда просто отбывала номер на поле, стремясь завершить игру без травм, хотя против этой версии работает как минимум одно уточнение – зачем тогда на 88-й минуте фолил и получал желтую карточку Матвиенко? Чтобы затем пропустить важнейший матч против «Кривбасса» в 19-м туре?..

Как бы там ни было, а для нас, болельщиков и тех, кто оценивает происходящее в УПЛ со стороны, никогда не будет однозначного ответа на вопрос: «Что же произошло в матче «Александрия» – «Шахтер»? Кто-то будет считать, что имел место быть сговор, кто-то согласится с версией о бестолковости функционеров «Александрии», но в целом важно лишь одно: факт грядущего технического поражения для «желто-черных». И это репутационно достаточно сильно скажется на «Шахтере», ведь если «горнякам» удастся завоевать очередное чемпионство и эти два очка окажутся критическими в борьбе за «золото», то недоброжелатели донецкой команды еще не один год будут припоминать эту ситуацию в спорах со своими оппонентами – как приснопамятный «компьютерный гол» «Динамо» в ворота запорожского «Металлурга» в сезоне-2000/01…

P.S. К слову, «Александрия» все-таки внесла Калюжного в свою заявку на УПЛ-2023/24, как того требует регламент. По крайней мере, информация об этом появилась на официальном сайте УПЛ 29 февраля – спустя три дня после поединка с «Шахтером».