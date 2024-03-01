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  4. Сабо предположил, что скандал в матче Александрия – Шахтер был спланирован
Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 09:50 |
2240
1

Сабо предположил, что скандал в матче Александрия – Шахтер был спланирован

Экс-тренер «Динамо» прокомментировал странную ситуацию с выходом Калюжного

01 марта 2024, 09:50 |
2240
1
Сабо предположил, что скандал в матче Александрия – Шахтер был спланирован
Twitter. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал инцидент в матче 18-го тура УПЛ «Александрия» – «Шахтер» (0:0), в котором незаявленный на сезон Иван Калюжный вышел в стартовом составе хозяев и отыграл весь поединок:

«Должен быть человек, который следит за карточками, кто заявлен или не заявлен и сообщать тренеру. Я возмущен – как в солидной команде такое могло произойти? Александрия получила хороший результат, но то, что такие просчеты наказываются – это справедливо, никуда не денешься.

Возможно, это кто-то специально сделал – кто знает? Вероятно, в федерации это заметил кто-то. Судья не должен следить за такими вещами. Как тренеры могли такое допустить? Любой пункт для Александрии сегодня – это спасение. Она недалеко от зоны вылета. Да, Минай и Верес набирают баллов меньше, но александрийцы находятся в зоне риска», – сказал Сабо.

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Источник 1927.kiev.ua
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