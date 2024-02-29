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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный заявлен за Александрию в УПЛ 29 февраля
Украина. Премьер лига
29 февраля 2024, 23:12 |
1281
17

ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный заявлен за Александрию в УПЛ 29 февраля

Ранее футболист принял участие в матче против «Шахтера», который состоялся 26 февраля

29 февраля 2024, 23:12 |
1281
17
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный заявлен за Александрию в УПЛ 29 февраля
fco.com.ua. Иван Калюжный

В заявку «Александрии» для участия в украинской Премьер-лиге-2023/24 был внесен 26-летний центральный полузащитник Иван Калюжный, который в первой части текущего сезона играл в аренде за ЛНЗ.

Исходя из данных, размещенных на официальном сайте УПЛ, Калюжный заявлен за «Александрию» сегодняшним числом, 29 февраля.

upl.ua

Ранее Калюжный принял участие в матче «Александрии» против «Шахтера» (0:0) в 18-м туре, который состоялся 26 февраля. Впоследствии «Александрия» признала, что хавбек на тот момент не был заявлен за клуб для участия в турнире, из-за чего команде Ротаня теперь, согласно регламента, грозит техническое поражение (0:3).

Вопрос об участии Калюжного в матче против «Шахтера» и потенциальных санкциях к «Александрии» будет рассмотрен на заседании КДК УАФ, которое состоится в ближайший понедельник, 4 марта.

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Иван Калюжный Александрия - Шахтер Александрия Украинская Премьер-лига заявка
Источник УПЛ
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Комментарии 17
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avk2307
Цікаво в якості кого він їздив на збори в Туреччину? Як йому видали дозвіл на виїзд, коли він не гравець клубу був до 29.02?
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+10
Виктор Войцеховский
Да ржавый бред. На сайте раньше была другая инфа. Уже ржавый трактор где нужно проплатил. И как возбудились их болелы террористы, заметьте. Для них это маркер, что Шлюхту будут тянуть все кто может в федерации и судейском корпусе.
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+4
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Pavel_i_CO
А як його випускали за кордон з Олександрією на зимові збори, якщо він не був заявлений як гравець команди з УПЛ? Гравців Карпат ж не випустили, бо вони не гравці команди з Прем'єр-Ліги
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+4
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didora
А раніше цього зробити не можна було? Комедію розигрують. От якби рахунок залишили 0:0, а функціонерам врізали по самі яйця. Тоді б знали, що нєхер граться.
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+4
Pavel_i_CO
Днонєтская ботва отримала нові методички на цю тему. Це брудна (іржава) справа 
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0
Pavel_i_CO
Кривбас повинен знищувати цю ордловську погань у суботу 
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0
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_Tor78nado99rly_
Помилки помилками, але за них треба відповідати. Подивимось, яке рішення винесуть на засіданні Контрольно-Дисциплінарного Комітету УАФ.
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-1
_Tor78nado99rly_
В цілому питання вирішено. Залишилось тільки дочекатись рішення КДК УАФ, засідання якого відбудеться наступного тижня.
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-2
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OtsoCity
Дуже добре 
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-5
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Лига конференций без динамо
Дырявые позорники кипрские опзжшники уже третьи сутки кукарекают 
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-8
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