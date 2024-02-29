ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный заявлен за Александрию в УПЛ 29 февраля

В заявку «Александрии» для участия в украинской Премьер-лиге-2023/24 был внесен 26-летний центральный полузащитник Иван Калюжный, который в первой части текущего сезона играл в аренде за ЛНЗ.

Исходя из данных, размещенных на официальном сайте УПЛ, Калюжный заявлен за «Александрию» сегодняшним числом, 29 февраля.

upl.ua

Ранее Калюжный принял участие в матче «Александрии» против «Шахтера» (0:0) в 18-м туре, который состоялся 26 февраля. Впоследствии «Александрия» признала, что хавбек на тот момент не был заявлен за клуб для участия в турнире, из-за чего команде Ротаня теперь, согласно регламента, грозит техническое поражение (0:3).

Вопрос об участии Калюжного в матче против «Шахтера» и потенциальных санкциях к «Александрии» будет рассмотрен на заседании КДК УАФ, которое состоится в ближайший понедельник, 4 марта.