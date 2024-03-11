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Украина. Премьер лига
11 марта 2024, 00:03 | Обновлено 11 марта 2024, 00:15
291
0

Капитан Зари рассказал, будет ли бойкотировать команда матч с Динамо

Матч должен пройти 12 марта

11 марта 2024, 00:03 | Обновлено 11 марта 2024, 00:15
291
0
Капитан Зари рассказал, будет ли бойкотировать команда матч с Динамо
ФК Зоря. Богдан Бутко

10 марта украинский журналист Игорь Бурбас сообщил о том, что игроки луганской «Зари» якобы готовы бойкотировать матч против киевского «Динамо» из-за задолженности по зарплате со стороны руководства клуба.

Капитан луганского клуба Богдан Бутко прокомментировал эту информацию.

«Я – капитан «Зари» и не могу выносить никакой информации из команды в прессу. Я не знаю, кто там что написал, команда тренируется и готовится к следующему матчу», – рассказал Бутко.

Матч «Динамо» – «Заря» запланирован на 12 марта. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск долги Украинская Премьер-лига бойкот Динамо - Заря
Источник Спорт-Экспресс Украина
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