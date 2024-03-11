Капитан Зари рассказал, будет ли бойкотировать команда матч с Динамо
Матч должен пройти 12 марта
10 марта украинский журналист Игорь Бурбас сообщил о том, что игроки луганской «Зари» якобы готовы бойкотировать матч против киевского «Динамо» из-за задолженности по зарплате со стороны руководства клуба.
Капитан луганского клуба Богдан Бутко прокомментировал эту информацию.
«Я – капитан «Зари» и не могу выносить никакой информации из команды в прессу. Я не знаю, кто там что написал, команда тренируется и готовится к следующему матчу», – рассказал Бутко.
Матч «Динамо» – «Заря» запланирован на 12 марта. Начало – в 15:30 по киевскому времени.
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