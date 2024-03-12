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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 22:30 | Обновлено 12 марта 2024, 22:41
2455
8

Стало известно, какую сумму руководство Зари задолжало игрокам клуба

Сегодня луганчане сыграли полурезервным составом с «Динамо»

12 марта 2024, 22:30 | Обновлено 12 марта 2024, 22:41
2455
8
Стало известно, какую сумму руководство Зари задолжало игрокам клуба
ФК Заря

Во вторник, 12 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Динамо» и «Заря» из Луганска.

Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Матч завершился со счётом 2:0.

На этот матч «Заря» выпустила полурезервный состав, где отсутствовали лидеры команды. Ранее сообщалось, что игроки луганского клуба решили бойкотировать этот матч из-за задолженности по зарплате и премиальным.

Журналист и комментатор УПЛ-ТБ Максим Гиленко рассказал, что сумма долга руководства «Зари» перед своими футболистами составляет более 300 тысяч евро.

Ранее стало известно, почему «Заря» устроила бойкот именно перед матчем с «Динамо».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск зарплаты Украинская Премьер-лига бойкот Динамо - Заря
Источник УПЛ-ТВ
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Комментарии 8
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sahka1981
"У вівторок, 12 березня, Зоря програла Динамо із рахунком 0:2 у матчі 21-го туру УПЛ, залишившись на цей поєдинок без ряду гравців стартового складу, серед яких були:
В'ячеслав Чурко;
Богдан Бутко;
Ігор Кирюханцев;
Арсеній Батагов;
Дмитро Мишньов.
Повідомлялося, що лідери луганців вирішили влаштувати бойкот через те, що керівництво клубу на чолі з президентом Євгеном Геллером заборгувало їм преміальні за третє місце минулого сезону і бонуси за результати в груповому етапі Ліги конференцій.
Журналіст Максим Гіленко прокоментував цю ситуацію та дав конкретику стосовно сум, які фігурують у даній справі.
«Загалом понад 300 тисяч євро складає заборгованість Зорі перед гравцями. До Мишньова і Кирюханцева претензій сьогодні немає. Вони пропускали гру по причині хвороби і травми», – сказав Гіленко в ефірі YouTube-каналу «УПЛ ТБ».
Луганці наразі посідать 12 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи 19 очок та два матчі в запасі.
В наступному турі 29 березня Зоря зустрінеться з Металістом 1925."
Виходить три гравця не грало з основи, ще двоє травмовані, воротар основний грав. Плюс напевно Яцик основний, але там оренда, заборонили.
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Serhii P.
Скільки ще ця команда буде існувати?
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0
Valentyn
Скрипник не просто так пішов...
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0
Fireball
Сегодня отдадут)
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0
Bulba_sumkin
Половину сегодня суркис вернет наличкой)) 
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-2
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