Стало известно, какую сумму руководство Зари задолжало игрокам клуба
Сегодня луганчане сыграли полурезервным составом с «Динамо»
Во вторник, 12 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Динамо» и «Заря» из Луганска.
Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Матч завершился со счётом 2:0.
На этот матч «Заря» выпустила полурезервный состав, где отсутствовали лидеры команды. Ранее сообщалось, что игроки луганского клуба решили бойкотировать этот матч из-за задолженности по зарплате и премиальным.
Журналист и комментатор УПЛ-ТБ Максим Гиленко рассказал, что сумма долга руководства «Зари» перед своими футболистами составляет более 300 тысяч евро.
Ранее стало известно, почему «Заря» устроила бойкот именно перед матчем с «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Марино Пушича разве что ограничилась небольшим количеством голов
Элина уступила Эмме Наварро, Украину на тысячнике продолжит представлять Марта Костюк
В'ячеслав Чурко;
Богдан Бутко;
Ігор Кирюханцев;
Арсеній Батагов;
Дмитро Мишньов.
Повідомлялося, що лідери луганців вирішили влаштувати бойкот через те, що керівництво клубу на чолі з президентом Євгеном Геллером заборгувало їм преміальні за третє місце минулого сезону і бонуси за результати в груповому етапі Ліги конференцій.
Журналіст Максим Гіленко прокоментував цю ситуацію та дав конкретику стосовно сум, які фігурують у даній справі.
«Загалом понад 300 тисяч євро складає заборгованість Зорі перед гравцями. До Мишньова і Кирюханцева претензій сьогодні немає. Вони пропускали гру по причині хвороби і травми», – сказав Гіленко в ефірі YouTube-каналу «УПЛ ТБ».
Луганці наразі посідать 12 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи 19 очок та два матчі в запасі.
В наступному турі 29 березня Зоря зустрінеться з Металістом 1925."
Виходить три гравця не грало з основи, ще двоє травмовані, воротар основний грав. Плюс напевно Яцик основний, але там оренда, заборонили.