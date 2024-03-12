Стало известно, какую сумму руководство Зари задолжало игрокам клуба

Во вторник, 12 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Динамо» и «Заря» из Луганска.

Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Матч завершился со счётом 2:0.

На этот матч «Заря» выпустила полурезервный состав, где отсутствовали лидеры команды. Ранее сообщалось, что игроки луганского клуба решили бойкотировать этот матч из-за задолженности по зарплате и премиальным.

Журналист и комментатор УПЛ-ТБ Максим Гиленко рассказал, что сумма долга руководства «Зари» перед своими футболистами составляет более 300 тысяч евро.

Ранее стало известно, почему «Заря» устроила бойкот именно перед матчем с «Динамо».