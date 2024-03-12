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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 20:45 | Обновлено 12 марта 2024, 20:50
3701
3

Стало известно, почему Заря устроила бойкот именно перед матчем с Динамо

Журналист Игорь Бурбас рассказал подробности о ситуации в луганской команде

12 марта 2024, 20:45 | Обновлено 12 марта 2024, 20:50
3701
3
Стало известно, почему Заря устроила бойкот именно перед матчем с Динамо
УПЛ

Стало известно, почему именно перед матчем 21-го тура УПЛ против «Динамо» игроки «Зари» решили устроить бойкот.

Журналист Игорь Бурбас рассказал подробности о ситуации в луганской команде:

«В конце первой части сезона у команды была встреча с владельцем Евгением Геллером, на которой к нему встал вопрос долгов. А именно обещанный, но невыплаченный бонус за призовое третье место УПЛ и отдельно за участие в основном турнире еврокубков.

Геллер посоветовал игрокам – прежде чем задавать этот вопрос, сначала посмотреть в текущую турнирную таблицу, где на тот момент «Заря» отставала. Чтобы получить обещанное, посоветовал ребятам порадовать его результатом. Это команда и сделала в стартовых после каникул турах. 7 очков в 3 матчах хватило, чтобы с позиции силы напомнить свои претензии на законные премиальные.

Но до игры с «Динамо» ни поступления не было, ни исчерпывающего ответа. Потому и пришлось прибегать к крайностям. Футболисты просто отказались выходить на поле. Отступать им некуда. Ведь у многих истекают летом контракты, и они понимают, что если бонус не выплатят сейчас, то о нем можно будет забыть».

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Источник Игорь Бурбас
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Комментарии 3
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mini.f
Шахтеры немного подсуетились, пообещали пару копеек Заре на пропитание, но что-то пошло не так...
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OtsoCity
Договірна гра
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