Игроки Зари бойкотировали тренировку перед игрой с Динамо. Выйдут на матч?

Во вторник, 12 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Динамо» и «Заря» из Луганска.

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Ранее сообщалось, что игроки «Зари» могут бойкотировать этот матч из-за задолженности по зарплате.

Украинский журналист и комментатор УПЛ-ТВ Максим Гиленко сообщил, что у руководства «Зари» действительно есть задолженность перед игроками и поэтому футболисты даже бойкотировали одну тренировку перед матчем с «Динамо».

Сообщается, что бойкот игроками «Зари» матча с киевлянами рассматривался, но они приняли решение принять участие в поединке. Бойкот мог бы действительно состояться, если бы играли с другим соперником. Отмечается также, что легионеры «Зари» получают зарплаты вовремя, а украинцы – нет.

Ранее Sport.ua обратился к начальнику «Зари» Игорю Гузю, чтобы узнать детали относительно возможного бойкота.