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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 12:54 |
1511
2

Игроки Зари бойкотировали тренировку перед игрой с Динамо. Выйдут на матч?

Сегодня должен состояться матч «Динамо» – «Заря»

12 марта 2024, 12:54 |
1511
2
Игроки Зари бойкотировали тренировку перед игрой с Динамо. Выйдут на матч?
ФК Заря

Во вторник, 12 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Динамо» и «Заря» из Луганска.

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Ранее сообщалось, что игроки «Зари» могут бойкотировать этот матч из-за задолженности по зарплате.

Украинский журналист и комментатор УПЛ-ТВ Максим Гиленко сообщил, что у руководства «Зари» действительно есть задолженность перед игроками и поэтому футболисты даже бойкотировали одну тренировку перед матчем с «Динамо».

Сообщается, что бойкот игроками «Зари» матча с киевлянами рассматривался, но они приняли решение принять участие в поединке. Бойкот мог бы действительно состояться, если бы играли с другим соперником. Отмечается также, что легионеры «Зари» получают зарплаты вовремя, а украинцы – нет.

Ранее Sport.ua обратился к начальнику «Зари» Игорю Гузю, чтобы узнать детали относительно возможного бойкота.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск зарплаты Украинская Премьер-лига бойкот Динамо - Заря
Источник УПЛ-ТВ
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Mr Voevudskiy
Ну шо пацаны? хот-дог от одноплюсныгыв
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Max-Morlock
Ещё напишите что они выйдут с перевёрнутыми флагами.
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