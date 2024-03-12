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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 09:38 | Обновлено 12 марта 2024, 09:49
261
0

Начальник Зари: «Не намерен завязываться с хайпом. Матч с Динамо состоится»

Игорь Гузь эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал инсайд о задолженности клуба

12 марта 2024, 09:38 | Обновлено 12 марта 2024, 09:49
261
0
Начальник Зари: «Не намерен завязываться с хайпом. Матч с Динамо состоится»
ФК Заря

Недавно появилась информация о возможном бойкоте матча с киевским «Динамо» футболистами луганской «Зари».

Причиной называлась задолженность клуба перед командой, которая тянется еще в прошлом году. Чтобы узнать, как на это реагируют в штабе «Зари» и имеют ли место намерения игроков по поводу невыхода на поле стадиона «Динамо» имени Лобановского в поединке с киевлянами, Sport.ua обратился к начальнику команды Игорю Гузю.

– Вы уже, видимо в курсе информации о задолженности клуба перед футболистами и угрозы в связи с этим бойкотирования поединка с «Динамо»?

– Мне нечего комментировать. Я не знаю, что это. Все встречали эту информацию – и что мне по этому? Пусть пишут, дай Бог им здоровье. По этому вопросу не хочу ничего говорить. Не намерен даже завязываться с этим хайпом. Пусть он пройдет так же, как пришел. Ведь чем больше начинаешь что-либо говорить – тем больше хайпа. У нас скоро матч – и нам нужно думать о нем и готовиться.

– Опосредованно это означает, что никакого бойкота со стороны «Зари» не будет?

– Все нормально, матч состоится. Не стоит по этому поводу даже переживать.

– Как думаете, откуда ноги растут в вышеупомянутой информации?

– Я не знаю. И даже не хочу задумываться над этим. Мне это неинтересно.

Сейчас «Заря» занимает в турнирной таблице 12 место, имея в своем активе 19 очков. Правда, у луганцев три матча еще с осенней части чемпионата в запасе – с «Динамо» (6-й тур), «Шахтером» (10-й тур) и «Колосом» (15-й тур). У динамовцев сейчас четвертая ступенька и 35 пунктов в активе, причем и у них есть три поединка, которые не были сыграны осенью: с «Вересом» (5-й тур), «Зарей» (6-й тур) и «Минаем» (16-й тур).

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск зарплаты Украинская Премьер-лига Игорь Гузь бойкот Динамо - Заря инсайд
Источник Sport.ua
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