Спокойно и хладнокровно. Динамо одолело в Киеве полурезервную Зарю

Луганская «Заря» на матч против «Динамо» из-за внутренних клубных проблем вышла полурезервным составом, который смело можно было назвать юношеским. Киевляне же выставили основные силы, поэтому априори получили фору и на ней в итоге смогли добиться победы.

Подопечные Александра Шовковского сразу же повели игру и приложили максимум усилий для того, чтобы она развивалась исключительно на подступах к штрафной гостей. У голкипера «Зари» Сапутина до поры до времени большой работы не было, но он и компания не скучали. Уже на 7-й минуте стража ворот луганчан проверил Бражко – тот сыграл надежно. А вскоре уже у противоположных ворот покой Бущана побеспокоил Ндур – угловой.

Примерно к середине второго тайма желание игроков «Зари» разворачиваться в контрнаступления при имеющихся шансах стремительно сошло на нет. Как следствие, игра основательно переместилась на их половину поля. И на 30-й минуте оборона луганчан дала сбой. Ванат получил длинный вертикальный пас со своей половины поля, спокойно мяч принял и хладнокровно пробил низом под Сапутиным. 1:0.

На этом события первой половины встречи можно было считать исчерпанными. Правда, перед самым перерывом вновь Ванат чудом не переправил мяч в ближний угол после паса от Кабаева.

После отдыха общий рисунок поединка не изменился. Но в игре динамовцев стало больше хаотичности. Они явно переигрывали гостей, вели в счете и могли позволить себе некое снисхождение. Наверное, за всю команду в прилежности отдувались единицы. К примеру, Караваев, который в перерыве заменил Тымчика. Можно выделить и игроков обороны «Динамо», который не хотели мерзнуть и регулярно подключались к атакам команды. Регулярно издали свой шанс выжидал Вивчаренко, а Попов подключался на стандарты.

На 61-й минуте игроки «Динамо» не смогли забить после свободного из пределов штрафной. Через четверть часа Сапутин выручил партнеров, когда его практически в упор пытался пробить Караваев. Однако за пять минут до конца основного времени игры хозяева все же еще раз пробили голкипера «Зари». Андриевский навесил со штрафного точно на Попова – тот головой пробил точно в левый от себя угол ворот луганчан.

2:0 – «Динамо» добилось 12-й победы в сезоне и занимает 3-е место в таблице УПЛ, имея 38 очков. У «Зари» 19 пунктов и 12-я позиция.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур

«Динамо» – «Заря» – 2:0

Ванат, 30, Попов, 85

Шепелев, 52, Шапаренко, 81.

«Динамо»: Бущан – Вивчаренко, Попов, Михавко, Тымчик (Караваев, 46), Бражко, Шапаренко (Андриевский, 82), Шепелев, Кабаев (Диалло, 89), Волошин, Ванат.

«Заря»: Сапутин – Капустян, Джордан, Токарь, Рейс, Башич, Жан Клод, Писаренко, Мичин, Долбнев (Байрук, 90+1), Ндур (Гильерме, 79).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского

ДИНАМО – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА