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Динамо Киев
12.03.2024 15:30 – FT 2 : 0
Заря
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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 17:29 | Обновлено 12 марта 2024, 19:04
3289
52

Спокойно и хладнокровно. Динамо одолело в Киеве полурезервную Зарю

Киевляне победили в матче 21-го тура УПЛ без лишних нервов

12 марта 2024, 17:29 | Обновлено 12 марта 2024, 19:04
3289
52
Спокойно и хладнокровно. Динамо одолело в Киеве полурезервную Зарю
ФК Динамо Киев

Луганская «Заря» на матч против «Динамо» из-за внутренних клубных проблем вышла полурезервным составом, который смело можно было назвать юношеским. Киевляне же выставили основные силы, поэтому априори получили фору и на ней в итоге смогли добиться победы.

Подопечные Александра Шовковского сразу же повели игру и приложили максимум усилий для того, чтобы она развивалась исключительно на подступах к штрафной гостей. У голкипера «Зари» Сапутина до поры до времени большой работы не было, но он и компания не скучали. Уже на 7-й минуте стража ворот луганчан проверил Бражко – тот сыграл надежно. А вскоре уже у противоположных ворот покой Бущана побеспокоил Ндур – угловой.

Примерно к середине второго тайма желание игроков «Зари» разворачиваться в контрнаступления при имеющихся шансах стремительно сошло на нет. Как следствие, игра основательно переместилась на их половину поля. И на 30-й минуте оборона луганчан дала сбой. Ванат получил длинный вертикальный пас со своей половины поля, спокойно мяч принял и хладнокровно пробил низом под Сапутиным. 1:0.

На этом события первой половины встречи можно было считать исчерпанными. Правда, перед самым перерывом вновь Ванат чудом не переправил мяч в ближний угол после паса от Кабаева.

После отдыха общий рисунок поединка не изменился. Но в игре динамовцев стало больше хаотичности. Они явно переигрывали гостей, вели в счете и могли позволить себе некое снисхождение. Наверное, за всю команду в прилежности отдувались единицы. К примеру, Караваев, который в перерыве заменил Тымчика. Можно выделить и игроков обороны «Динамо», который не хотели мерзнуть и регулярно подключались к атакам команды. Регулярно издали свой шанс выжидал Вивчаренко, а Попов подключался на стандарты.

На 61-й минуте игроки «Динамо» не смогли забить после свободного из пределов штрафной. Через четверть часа Сапутин выручил партнеров, когда его практически в упор пытался пробить Караваев. Однако за пять минут до конца основного времени игры хозяева все же еще раз пробили голкипера «Зари». Андриевский навесил со штрафного точно на Попова – тот головой пробил точно в левый от себя угол ворот луганчан.

2:0 – «Динамо» добилось 12-й победы в сезоне и занимает 3-е место в таблице УПЛ, имея 38 очков. У «Зари» 19 пунктов и 12-я позиция.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур

«Динамо» – «Заря» – 2:0

Ванат, 30, Попов, 85

Шепелев, 52, Шапаренко, 81.

«Динамо»: Бущан – Вивчаренко, Попов, Михавко, Тымчик (Караваев, 46), Бражко, Шапаренко (Андриевский, 82), Шепелев, Кабаев (Диалло, 89), Волошин, Ванат.

«Заря»: Сапутин – Капустян, Джордан, Токарь, Рейс, Башич, Жан Клод, Писаренко, Мичин, Долбнев (Байрук, 90+1), Ндур (Гильерме, 79).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского

ДИНАМО – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Попов (Динамо Киев).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 52
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AleksDnipro
Щодо історії із Зорею, я тут повністю на боці футболістів.
Аналогічна ситуація зараз у Дніпрі, але поки що у менших масштабах. Власник Зорі систематично затримує зарплату футболістам, так і не виплатив преміальні за УПЛ та ЄК, не виплачує покладені футболістам бонуси (наприклад, за гол чи асист). Я вважаю це пограбуванням, знаючи те, що минулорічна Зоря – це українське диво. Зоря, яка до останніх турів боролася за чемпіонство, не маючи таких ресурсів як Шахтар, Динамо чи Дніпро-1, і третє місце – це багато в чому була заслуга футболістів.
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+7
Andrey_17
Дать пісти би тім х..єсосам що не вийшли на гру. Вони не голодають і гроші не як вчетелі, копійки отримують.  Півні одним словом. 
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Fitness.sports
С победой, работа над ошибками видна после Вереса. 
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+6
Владислав Рейский
чемпион есть чемпион, кроты сейчас полыхают
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+6
Alexandr Ladizhenskiy
Гадаю що при нормальній погоді рахунок міг би бути більшим, Динамо сьогодні було мотивовано. 
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+6
Vladimir Sokolov
Кроти, чому мочите?
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Оценить игру тяжело.
Погода. 
Не тот состав у Зари.
И блин вот что бесит и раздражает.
Миллиард навесов.
Сука 1 гол забиваем раз в год.
Или не отрабатывают или просто совпадение.
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+4
Показать Скрыть 3 ответа
Sashko57
Кто то может ответить, Зоря нужна кому-то и что об этом думают хозяева команды? Ничего не могу сказать о тренере, но так руководить командой нельзя. 
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+4
Pixelman
З перемогою! Ванат ловкий голєшнік завалив 
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+4
avk2307
Динамо з Перемогою!!!!
Сьогодні не було відчуття , що втратять бали.
І цілком згоден з Умніком, навіси та простріли таке враження що не тренують...
Стільки моментнів потенційно небезпечних сьогодні та й не тільки сьогодні а кожної гри через брак елементарний чи непорозуміння в фінальній стадії втрачають.
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+3
shoko
Договорняки так не грають. Просто Зоря - це приклад спотворення футболу. З неї власник клубу зробив агентську команду агента всієї України. А той показав як не потрібно робити для керування клубом. Можливо наобіцяв самоокупність і нуль затрат власнику і зробив вітрину для своїх  футболістів.  Але проблема  у двох речах - по-перше, найкращих своїх він віддає у грошовиті клуби, а по-друге, косити агентське бабло  одне, а керувати клубом - інше. Гроші за єврокубки прийдуть тільки наприкінці сезону,а футболісти за обіцянки не грають. От і маємо отакі от ігри. А Динамо не перегравати майже Зорю U-19 було б дуже соромно.
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+3
Pavel_i_CO
Киян з перемогою, а ДНОнэтскіє - палайте))
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+3
Boodya
Запасна, а на якому місці в 46-му був Шахтар?😂
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+3
Gargantua
потолкались на снегу
хорошо, что очки не потеряли
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+2
sahka1981
Добре що виграли,  і не повторили ситуацію з Вересом, вели гру впевненно хоча була обрізка від Волошина і один непоганий прохід нападника Зорі. Але  краще б були оптимальні склади і нормальні погодні умови звісно.
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+1
Mr Voevudskiy
Спокойно и дог_оворно)
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0
OtsoCity
Договірна гра🤮
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-2
ss2000
А-а -а Суркисы всех купили , заря игру слила
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-4
Показать Скрыть 3 ответа
OtsoCity
Фани Зорі пишуть усюди що це договірна гра була 
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-10
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OtsoCity
Як грало лайно суркисів, хтось дивився гру?
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-11
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