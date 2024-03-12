Динамо Киев

Динамо – Заря – 2:0. Убедительная победа киевлян. Видео голов и обзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча 21-го тура УПЛ
Во вторник, 12 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Динамо» и «Заря» из Луганска.
Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Матч завершился со счётом 2:0.
Голы за киевлян сегодня забивали Ванат и Попов.
После матча «Динамо» продолжает занимать четвертую строчку, имея в активе 38 очков, а «Заря» идет 12 с 19 баллами.
УПЛ. 21-й тур, 12 марта
Динамо – Заря – 2:0
Гол: Ванат, 30, Попов, 85.
Видеообзор матча
ГОЛ! Ванат – 1:0, 30 мин.
ГОЛ! Попов – 2:0, 85 мин.
События матча
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