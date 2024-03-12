Динамо Киев

Во вторник, 12 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Динамо» и «Заря» из Луганска.

Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Матч завершился со счётом 2:0.

Голы за киевлян сегодня забивали Ванат и Попов.

После матча «Динамо» продолжает занимать четвертую строчку, имея в активе 38 очков, а «Заря» идет 12 с 19 баллами.

УПЛ. 21-й тур, 12 марта

Динамо – Заря – 2:0

Гол: Ванат, 30, Попов, 85.

Видеообзор матча

ГОЛ! Ванат – 1:0, 30 мин.

ГОЛ! Попов – 2:0, 85 мин.