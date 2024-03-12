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Чемпионат Украины
Динамо Киев
12.03.2024 15:30 – FT 2 : 0
Заря
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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 18:05 | Обновлено 12 марта 2024, 18:30
2903
2

Динамо – Заря – 2:0. Убедительная победа киевлян. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча 21-го тура УПЛ

12 марта 2024, 18:05 | Обновлено 12 марта 2024, 18:30
2903
2
Динамо – Заря – 2:0. Убедительная победа киевлян. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо.

Во вторник, 12 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Динамо» и «Заря» из Луганска.

Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Матч завершился со счётом 2:0.

Голы за киевлян сегодня забивали Ванат и Попов.

После матча «Динамо» продолжает занимать четвертую строчку, имея в активе 38 очков, а «Заря» идет 12 с 19 баллами.

УПЛ. 21-й тур, 12 марта

Динамо – Заря – 2:0

Гол: Ванат, 30, Попов, 85.

Видеообзор матча

ГОЛ! Ванат – 1:0, 30 мин.

ГОЛ! Попов – 2:0, 85 мин.

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Попов (Динамо Киев).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
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Источник Sport.ua
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Vladimir Sokolov
Кроти, голос!!!
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+1
ZANREGENT1993
У нас сегодня +25!) А вот как они будут играть - я не знаю)
Ответить
0
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