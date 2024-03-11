Динамо Киев

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Украина. Премьер лига11 марта 2024, 13:04 | Обновлено 11 марта 2024, 13:24
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Динамо – Заря. Текстовая трансляция матча
Стенограмма матча 21-го тура чемпионата Украины по футболу
11 марта 2024, 13:04 | Обновлено 11 марта 2024, 13:24
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Во вторник, 12 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят киевское «Динамо» и «Заря» из Луганска.
Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало – в 15:30 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Динамо» в таблице УПЛ занимает 4-е место, имея 35 очков после 17 игр.
У «Зари» имеется 19 пунктов после 17 встреч и 12-я позиция.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Заря», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.
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