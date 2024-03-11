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Чемпионат Украины
Динамо Киев
12.03.2024 15:30 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
11 марта 2024, 13:04 | Обновлено 11 марта 2024, 13:24
222
0

Динамо – Заря. Текстовая трансляция матча

Стенограмма матча 21-го тура чемпионата Украины по футболу

11 марта 2024, 13:04 | Обновлено 11 марта 2024, 13:24
222
0
Динамо – Заря. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

Во вторник, 12 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят киевское «Динамо» и «Заря» из Луганска.

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Динамо» в таблице УПЛ занимает 4-е место, имея 35 очков после 17 игр.

У «Зари» имеется 19 пунктов после 17 встреч и 12-я позиция.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Заря», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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