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Динамо Киев
12.03.2024 15:30 – FT 2 : 0
Заря
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12 марта 2024, 19:13 | Обновлено 12 марта 2024, 19:27
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Шовковский прокомментировал победу Динамо в матче УПЛ против Зари

Киевляне торжествовали со счетом 2:0

12 марта 2024, 19:13 | Обновлено 12 марта 2024, 19:27
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0
Шовковский прокомментировал победу Динамо в матче УПЛ против Зари
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал матч 21-го тура УПЛ против «Зари» (2:0).

– Прежде всего хочу поблагодарить за то, что этот матч состоялся, а состоялся он благодаря нашим защитникам и защитницам, которые защищают нашу страну и делают все возможное для того, чтобы мы чувствовали себя комфортно. А мы, в свою очередь, будем дарить им, надеюсь, хорошие эмоции.

– Сильно ли погода повлияла на ваш план на игру?

– Безусловно, погодные условия оказали влияние на действия игроков. Что касается плана на игру… То, о чем мы договаривались перед игрой, игроки пытались выполнять, хотя, безусловно, были определенные моменты, в частности скорость движения мяча, ведь иногда мяч совсем останавливался, и некоторые другие моменты. Было сложно, но мы пытались высоко прессинговать, сразу вступать в отбор, больше владеть мячом, контролировать ситуацию, расшатывать оборону соперника. Полагаю, что в принципе нам это удалось.

– Насколько вы довольны игрой Тараса Михавко? Можно ли сказать, что он стал полноценным игроком основы?

– Я хочу вас спросить, что вы подразумеваете под понятием «игрок основы»? У нас есть стартовый состав на матч, а основа – все 27 игроков первой команды. Стартовый состав определяется непосредственно перед игрой в зависимости от многих обстоятельств. Я могу сказать, что Тарас полностью адаптировался к требованиям. Безусловно, его юный возраст дает ему возможность еще развиваться, и мы делаем все возможное для того, чтобы он становился сильнее, так же как и все игроки. Я постоянно повторяю игрокам, что они в первую очередь должны становиться лучшей версией самих себя. Есть требования футбола и эти требования нужно выполнять. Если они будут это делать, если они будут правильно воспринимать информацию, они будут развиваться и становиться лучше.

– Сейчас в чемпионате для «Динамо» наступает большая пауза. Планируете проводить какие-то контрольные матчи? Ходили слухи о международном товарищеском матче на стадионе в Нюрнберге.

– Чтобы проводить какие-то спарринги, нужно чтобы было определенное количество игроков, чтобы мы могли выйти не только 11 игроками на поле, но чтобы могли проводить замены. На сегодняшний день у нас нет запланированных спаррингов. Будем смотреть, сколько ребят останется и будет готовиться в составе команды. Сейчас не тренируются в группе Ярмоленко, Царенко, Буяльский, Супряга, Малыш, Игнатенко. Еще 12 игроков вызваны в ряды сборных. К тому же вызвали Тимчика.

После победы киевляне продолжают находиться на 4 строчке УПП, имея в активе 38 очков.

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Источник ФК Динамо Киев
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