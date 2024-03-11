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12.03.2024 15:30 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
11 марта 2024, 21:59 |
516
0

Динамо – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Соперники с беспроигрышными сериями

11 марта 2024, 21:59 |
516
0
Динамо – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Динамо Киев

Во вторник, 12 марта, состоится поединок 21 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и луганская «Заря». «Бело-синие» занимают четвертое место, а луганчане расположились в нижней части турнирной таблицы.

Динамо

После возобновления чемпионата киевляне одержали две победы, но затем неожиданно сыграли вничью с «Вересом». Ровенчане сравняли счет в компенсированное время с пенальти, который был назначен после просмотра арбитром видеоповтора. Эта потеря очков стала первой для «бело-синих» после назначения наставником команды Александра Шовковского. Под руководством экс-голкипера киевляне одержали шесть побед до матча в Ровно. Кстати, именно Шовковского УПЛ назвала лучшим тренером по итогам декабря-февраля. А лучшим игроком назван форвард «Динамо» Владислав Ванат, который является лучшим бомбардиром текущего чемпионата.

В прошлом туре киевляне неожиданно пассивно действовали в нападении. Кроме забитого гола вспоминается удар Андриевского, после которого мяч попал в перекладину. В то же время, оборона «бело-синих» продолжает допускать оплошности и редкий матч «Динамо» завершает без пропущенных голов. Несмотря на необходимость усиления защитной линии, руководство киевского клуба обошлось без приобретений. Зато в основу команды ввели молодого Тараса Михавко, который отыграл за киевлян все три поединка в новом году. В конце поединка с «Вересом» тренерский штаб Шовковского максимально насытил оборону «Динамо» (на поле одновременно присутствовали Попов, Михавко, Сирота, Дячук), но это не уберегло киевлян от неприятностей. В противостоянии с «Зарей» своим партнерам сможет помочь Владимир Бражко, пропускавший встречу в Ровно из-за дисквалификации. Владимир Шепелев может провести 150-й матч в УПЛ.

Заря

Несмотря на пятиматчевую беспроигрышную серию (2 победы и 3 ничьи), этот сезон может стать для луганского клуба провальным. Ведь от еврокубковой зоны «черно-белых» отделяет довольно существенное количество очков, а невыход команды на евроарену точно будет неудовлетворительным результатом для луганчан. Не добавляют оптимизма болельщикам «Зари» слухи о задолженности футболистам луганской команды. В новом году подопечные Юрия Коваля одержали две победы и сыграли вничью, при этом не пропуская голов в свои ворота.

В зимнее межсезонье луганский клуб усилился хорватским полузащитником Яковом Башичем, который сразу начал оправдывать ожидания. Именно он забил победный гол «Ворскле» в первом поединке луганчан после возобновления чемпионата. Хорошую готовность демонстрирует и лучший бомбардир команды Герреро. Голов в новом году парагваец пока не забивал (в его активе один ассист), но он постоянно держит в напряжении оборону соперников.

Статистика встреч

Соперники провели 57 очных дуэлей: «Динамо» одержало 37 побед, 7 раз успех праздновали луганчане, 13 встреч завершились вничью. Киевляне проиграли «черно-белым» два предыдущих поединка. В прошлом чемпионате «Заря» обыграла киевлян со счетом 3:2 и 1:0. Матч первого круга текущего турнира команды еще не сыграли.

Прогноз на противостояние

Поединки между «Динамо» и «Зарей» всегда проходят в бескомпромиссной борьбе. Будем надеяться, что и предстоящая встреча не станет исключением. Киевляне приложат максимум усилий для реабилитации после осечки в Ровно. Считаем, что в этот раз луганчане не смогут сохранить свои ворота «сухими», а победа достанется хозяевам поля.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Шепелев, Шапаренко, Кабаев, Ванат

«Заря»: Сапутин, Бутко, Джордан, Батагов, Жуниор, Башич, Чурко, Антюх, Яцик, Герреро, Кирюханцев

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12 марта, вторник

«Динамо» – «Заря»
Киев. Стадион «Динамо» имени В.Лобановского. 15:30
ТВ-трансляция на телеканале «2+2»
ДИНАМО – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Динамо - Заря прогнозы
Источник Sport.ua
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