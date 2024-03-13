Начальник Зари: «Футболисты грубо нарушили контрактные обязательства»

Начальник луганской «Зари» Игорь Гузь сообщил, что в клубе начали внутреннее расследование в отношении футболистов, которые отказались участвовать в матче против киевского «Динамо» (0:2):

«Имеет место грубое нарушение контрактных обязательств некоторых футболистов, а именно – необоснованный невыход на игру некоторых из них, а также жалобы на состояние здоровья, которые не подтверждены нашей медицинской службой.

После игры с «Минаем» футболисты заявили, что не согласны с датой получения премий и будут бойкотировать матч против «Динамо». На следующий день после игры с «Минаем», в клубе началось служебное расследование по данному факту: футболистам было предложено в письменной форме объяснить причину отказа от участия в матче с «Динамо». Футболисты отказались указывать причины, сославшись на то, что они примут участие в матче».