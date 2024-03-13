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  4. Начальник Зари: «Футболисты грубо нарушили контрактные обязательства»
Украина. Премьер лига
13 марта 2024, 13:11 |
460
4

Начальник Зари: «Футболисты грубо нарушили контрактные обязательства»

Игорь Гузь сообщил, что в клубе начали внутреннее расследование

13 марта 2024, 13:11 |
460
4
Начальник Зари: «Футболисты грубо нарушили контрактные обязательства»
ФК Заря

Начальник луганской «Зари» Игорь Гузь сообщил, что в клубе начали внутреннее расследование в отношении футболистов, которые отказались участвовать в матче против киевского «Динамо» (0:2):

«Имеет место грубое нарушение контрактных обязательств некоторых футболистов, а именно – необоснованный невыход на игру некоторых из них, а также жалобы на состояние здоровья, которые не подтверждены нашей медицинской службой.

После игры с «Минаем» футболисты заявили, что не согласны с датой получения премий и будут бойкотировать матч против «Динамо». На следующий день после игры с «Минаем», в клубе началось служебное расследование по данному факту: футболистам было предложено в письменной форме объяснить причину отказа от участия в матче с «Динамо». Футболисты отказались указывать причины, сославшись на то, что они примут участие в матче».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск зарплаты долги премиальные Украинская Премьер-лига бойкот Динамо - Заря Игорь Гузь ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 4
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Gargantua
а задолженность по зп это не грубое нарушение контрактных обязательств?
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+1
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Mykhailo Gordienko
Тобто, коли клуб систематично не виконує свої зобов'язань та грубо порушує трудове законодавство України - це "нормально"? А коли гравці оголошують бойкот - це "ненормально"?
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0
OtsoCity
Через 2 турі Зоря гратиме знову з лайном суркисів... може відразу Зорі ю16 випускати щоб лайно виграло?
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-1
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Теннис
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