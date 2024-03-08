Богдан Вьюнник: футболист-беженец как новая форма футболистов-кормильцев
Алексей Сливченко – о резонансном переезде форварда «Шахтера» в Польшу…
Имя Богдана Вьюнника, откровенно говоря, знакомо только тем украинским болельщикам, которые достаточно внимательно следят за всем, что происходит в отечественном футболе. Уроженец Харькова начинал делать первые шаги в игре № 1 в академии «Металлиста», затем недолго пробыл в школе «Динамо», а в 2017 году оказался в «Шахтере». Летом 2021-го «горняки» отправили Богдана набираться опыта в привычную для большинства молодых талантов академии «оранжево-черных» аренду в «Мариуполь». Именно в статусе игрока приазовцев Вьюнник в феврале 2022 года и застал начало полномасштабной фазы российско-украинской войны, находясь в этот момент вместе с командой на сборах в Турции.
Весной 2022 года Вьюнник де-юре вернулся в «Шахтер», который на тот момент де-факто приостановил спортивную деятельность и проводил лишь выставочные матчи в поддержку Украины. Богдан, в отличие от многих своих земляков и одноклубников, еще в апреле 2022-го решил не дожидаться, как в итоге разрешится ситуация с дальнейшим проведением УПЛ, а на правах аренды перебрался в швейцарский «Цюрих», с которым оформил трудовое соглашение на несколько месяцев.
Летом 2022 года арендный контракт Вьюнника в «Цюрихе» был продлен, однако уже в начале 2023-го форвард оказался ненужным швейцарцам, выступавшим в тамошней Суперлиге, и также на условиях аренды ушел уже в «Грацер», игравший во втором по силе дивизионе австрийского профессионального футбола. Там Вьюнник начал наконец получать стабильную игровую практику, а летом вернулся в «Шахтер», где пожелали оставить его при первой команде.
Собственно говоря, Богдан даже оказался заявлен «горняками» на УПЛ-2023/24, и сыграл в турнире 6 матчей на старте сезона, выдав феноменальный поединок против «Миная» (4:1), в котором записал на свой счет один забитый мяч и два ассиста. Однако после увольнения Патрика ван Леувена Вьюнник перестал попадать даже в заявку на матчи, и вскоре его перспективы в стане «оранжево-черных» оказались под огромным вопросом.
Самое интересное в карьере и жизни Богдана Вьюнника начало происходить зимой. Сперва молодой форвард вместе с «горняками» легально покинул территорию Украины, отправившись на товарищеский матч против японской «Ависпы Фукуоки» и попутно рассказав клубному каналу «горняков», как хорошо встретили их делегацию в Стране восходящего солнца, а затем ушел в отпуск, из которого фактически не вернулся.
Дальше версии происходящего в какой-то степени расходятся. В «Шахтере» изначально просто констатировали, что Вьюнник не поехал с первой командой на сборы в Турции, не пожелав что-либо конкретизировать в этой ситуации, а вот сам футболист в общении с украинскими журналистами рассказал куда более занятную историю: «С самого начала мне сообщили, что я и еще несколько игроков не поедут на сборы. И что всем надо искать новые клубы. После этого Дарио Срна связался с моим отцом и сказал, что есть интерес со стороны «Лехии». Все было в порядке, мне сказали не приезжать на сборы. «Шахтер» одобрил переход. Но Дарио сказал переподписать контракт на четыре года, мы отказались. Потом шли переговоры, но в официальной плоскости «Шахтер» не отвечал на запросы «Лехии». Затем Дарио сказал переподписать контракт на полтора года и идти в аренду. Мы попросили условие, что эта аренда должна быть с правом выкупа. Дарио на это не согласился. А потом он переспрашивал, почему я не на сборах».
Закончилось все тем, что 22 февраля Богдан Вьюнник уведомил «Шахтер» об одностороннем разрыве контракта с клубом, после чего на правах свободного агента трудоустроился все в той же «Лехии» из Гданьска, выступающей ныне во втором по силе дивизионе польского профессионального футбола. Со своим новым клубом украинский форвард подписал четырехлетний контракт, а «Шахтер» вскоре официально объявил, что подаст в суд на «Лехию» и Вьюнника, будучи несогласным с тем, каким образом было прекращено действие контракта между форвардом и «горняками», действовавшего до 30 июня 2025 года.
В своем официальном коммюнике «Шахтер» привычно для себя не продемонстрировал полной открытости и не стал разъяснять ситуацию. В частности, дончане лишь констатировали следующее: «Клуб неоднократно предоставлял футболисту возможность вернуться в расположение команды, однако он отклонил эти предложения. В дальнейшем футболист сообщил об одностороннем расторжении своего контракта с ФК «Шахтер» от 22 февраля 2024 года».
Что значит «предоставлял возможность вернуться»? И почему клуб изначально не штрафовал футболиста за де-факто преднамеренные прогулы? Почему ситуацию до последнего не комментировали для прессы, желая сохранять мнимое подобие благополучия? В общем, вопросов, как обычно, много и все они являются причиной чрезмерной закрытости «Шахтера» в подобных ситуациях. В свое время автору этих строк, например, так и не удалось выяснить, что происходит с формально имевшим на тот момент контракт с «горняками», но фактически просто исчезнувшим на какой-то момент из поля зрения в профессиональном футболе нигерийским форвардом Оларенважу Кайоде – все запросы в частном порядке просто игнорировались представителями клуба…
Еще в январе из собственных источников информации автор этих строк знал о желании Богдана Вьюнника не просто покинуть «Шахтер», а обязательно уехать из Украины. По этой причине форвард, собственно, не рассматривал возможность перебраться в «Днепр-1», который был крайне заинтересован в его услугах, как и в еще одном «горняке» Олеге Очеретько, все-таки оказавшемся по итогу в стане «спортклубовцев».
Более того, по Вьюннику уже тогда была информация, что представители этого футболиста напрямую контактируют с клубами из Швейцарии, Австрии и Польши и просят рассмотреть возможность подписания контракта с Богданом. Причем в частном порядке футболиста представляли как потенциального беженца, а возможность продолжения футбольной карьеры с его стороны – едва ли не как последний шанс «оставаться на плаву».
Спустя несколько недель в украинских СМИ появилась информация, что Вьюнник хочет покинуть Украину из-за войны, которую сам Богдан решил прокомментировать, но получилось это как-то крайне слабо. В частности, все свелось к фразе следующего характера: «И сейчас постится такая чепуха. Все, что написано в отношении войны – это полный абсурд».
В чем «абсурд»? Где именно «чепуха»? Ничего этого Вьюнник решил не конкретизировать, хотя буквально на следующий день сам де-факто подтвердил нежелание оставаться в Украине, заявив, что УПЛ для продолжения карьеры не рассматривает.
Насколько известно, родители Вьюнника в настоящий момент также покинули Украину и в статусе беженцев осели в Швейцарии. Сам Богдан еще в мае минувшего года открыто рассказывал о своем желании однажды оказаться в Европе, но в статусе футболиста-профессионала, а не беженца.
Фактически в своей карьере Вьюнник не успел достичь ничего серьезного, что помогло бы ему поехать в Европу в более-менее серьезном статусе. К почти 22 годам на счету Богдана только 22 матча в УПЛ, в которых он отличился 2 голами и 5 ассистами. Это явно не те показатели, которые помогли бы форварду оказаться «на карандаше» у условных «Баварии», «Манчестер Сити» или «Ювентуса». Да хотя бы «Жироны», уж не посчитайте это каким-то снисходительным тоном в отношении этой весьма симпатичной, но имиджево еще все-таки достаточно скромной, команды.
В итоге желание Вьюнника обязательно покинуть Украину и уехать в Европу было реализовано именно так – через контракт с клубом второго польского дивизиона. К слову, для «Лехии» уже не в диковинку брать украинских футболистов с проблемными трансферными вопросами, ведь осенью минувшего года этот клуб оформил сотрудничество с Максимом Хланем, который ранее также в одностороннем порядке расторг контракт с представителем УПЛ – луганской «Зарей».
Насколько подобный поступок Вьюнника выглядит правильным с точки зрения выполнения юридических обязательств перед «Шахтером» – вопрос, который отныне будет решаться между футболистом и «горняками» с привлечением судебных органов, а вот насколько такой демонстративный отъезд Богдана из Украины во время войны приемлем для футбольного и гражданского сообщества в целом...
Да, каждый хочет жить как можно лучше и находить наиболее интересные жизненные возможности для себя. Однако не стоит забывать, что во время войны сотни тысяч, а то и миллионы, украинцев вынуждены отказывать себе во многом, сцепив зубы и тяжело работая для того, чтобы хоть на чуть-чуть попробовать приблизить поражение агрессора и возможность вновь жить свободно и дышать полной грудью. Для профессиональных футболистов в Украине сейчас и так созданы практически все условия, чтобы они могли лишь минимально ощущать последствия военных действий, но для кого-то, оказывается, и такое выглядит неприемлемым и вызывает желание сбежать (слово «уехать» при одностороннем разрыве контракта и неизменной задаче покинуть Украину, а не только «Шахтер», вряд ли выглядит применимым в данном контексте).
Что ж, посмотрим, как карьера Вьюнника будет складываться в дальнейшем, и будет ли этот футболист привлекаться к матчам сборных Украины, ведь осенью минувшего года Богдан достаточно регулярно участвовал в поединках команды U-21, которая сверх удачно стартовала в квалификации на молодежный Евро-2025 и имеет пять побед после пяти поединков в группе с Англией, Сербией, Азербайджаном, Люксембургом и Северной Ирландией.
Пока же можно лишь констатировать, что в украинском футболе, похоже, появилась новая форма карьерной казуистики. Если раньше мы видели «кормильцев», отправлявшихся играть на территорию страны-агрессора за огромные гонорары и скрывавшие истинную цель своей поездки туда за мнимыми аргументами о необходимости содержать семью (вот уж воистину самая низкооплачиваемая профессия в Украине – футболист!), то сейчас на примере Вьюнника получили нечто иное: когда человек, желая в тяжелый момент уехать из страны ради лучшего личного будущего, пользуется футболом как инструментом для реализации своих целей, и де-факто позиционирует себя беженцем. Звучит неприглядно? Конечно, но давайте смотреть правде в глаза и не забывать, что после 24 февраля 2022 года все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и не могут покидать страну, не имея на то законных оснований. И игра в футбол, простите, никак не относится к таковым. Хотя и здесь кто-то может уцепиться за кейсы с Мудриком, Забарным, Цыганковым, Довбиком, но все они уезжали из Украины как минимум не выдавая себя за границей за беженцев и принося своим клубам доходы, из которых в конечном итоге в бюджет должны были поступать налоговые отчисления. Такая вот маленькая разница в таких все-таки весьма непохожих друг на друга ситуациях…
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Одне діло, коли то їдуть гравці збірної типу Довбика, Мудрика, які потім прославляють країну і постійно нагадують про війну і проводять міроприємства. Інші це коли такі типу Вьюника, які просто тікають, аби куди, в якісь другі ліги чи Азербайджан з Казахстаном і ніфіга потім не допомагають країні.
Десь чоловіків ловлять по лісах та селах. А хтось собі спокійно колесить по світу. Не захотів сидіти під сиренами і бомбами - взяв собі і поїхав.
Чим більше влада буде робити обраних зі спортсменів, співаків, акторів - тим більше буде напруга в суспільстві.
По ідеї за такі демонстративні наглі "тікання" треба арештовувати майно цих людей в Україні. А також де завдатки, які б вони мали залишати в державі, коли отримують дозвіл на виїзд. Враховуючи зарплати гравців Шахтаря, Динамо та інших - кожен мав би залишати в якості завдатку 3-5 мільйони гривень, які б їм повертали, коли повернуться. А неповернувся - значить в державу.
Пішов фактично на халяву Коваленко.
Тепер Вьюнник просто їх послав і пішов. Він їм не потрібен і треба було продавати за мільйон чи 500 тисяч. Але вони хотіли більше. А ніхто платити не буде. І в оренду стало западло віддавати і вимагали перепідписати контракт. Бо через півтора року сам спливе. То поставили його в позу, що або продовжуй, або нема оренди і будеш в дублі рік (напевно). То він просто взяв і пішов. На халяву.
З Мудриком то сталося випадково, бо попався багатенький дурник Челсі. Якому нема куди гроші дівати. Арсенал одразу злився після таких нереальних сум.
Ну і Шахтар вирішив такі фокуси проводити з Матвієнко. Після чого єдиний покупець одразу забув про його існування.
Потім рішив вимагати за Судакова фантастичні гроші. Але після провалу Мудрика ніхто не буде платити за гравців Шахтаря, які зіграли два хороших матчі в ЛЧ. То всю осінь Шахтар платив інсайдерам, фібріціо романам, аби ті розповідали, як Судакова всі хочуть. Самі придумали про 40 мільйонів він Наполі. Але реальність така, що Судаков і за 30 мільйонів нікому не потрібен.
Знову клуб Шахтар заляпався...
Ракицький ,Селезньов на приклад.