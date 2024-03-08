Богдан Вьюнник: футболист-беженец как новая форма футболистов-кормильцев

Имя Богдана Вьюнника, откровенно говоря, знакомо только тем украинским болельщикам, которые достаточно внимательно следят за всем, что происходит в отечественном футболе. Уроженец Харькова начинал делать первые шаги в игре № 1 в академии «Металлиста», затем недолго пробыл в школе «Динамо», а в 2017 году оказался в «Шахтере». Летом 2021-го «горняки» отправили Богдана набираться опыта в привычную для большинства молодых талантов академии «оранжево-черных» аренду в «Мариуполь». Именно в статусе игрока приазовцев Вьюнник в феврале 2022 года и застал начало полномасштабной фазы российско-украинской войны, находясь в этот момент вместе с командой на сборах в Турции.

Весной 2022 года Вьюнник де-юре вернулся в «Шахтер», который на тот момент де-факто приостановил спортивную деятельность и проводил лишь выставочные матчи в поддержку Украины. Богдан, в отличие от многих своих земляков и одноклубников, еще в апреле 2022-го решил не дожидаться, как в итоге разрешится ситуация с дальнейшим проведением УПЛ, а на правах аренды перебрался в швейцарский «Цюрих», с которым оформил трудовое соглашение на несколько месяцев.

Летом 2022 года арендный контракт Вьюнника в «Цюрихе» был продлен, однако уже в начале 2023-го форвард оказался ненужным швейцарцам, выступавшим в тамошней Суперлиге, и также на условиях аренды ушел уже в «Грацер», игравший во втором по силе дивизионе австрийского профессионального футбола. Там Вьюнник начал наконец получать стабильную игровую практику, а летом вернулся в «Шахтер», где пожелали оставить его при первой команде.

Собственно говоря, Богдан даже оказался заявлен «горняками» на УПЛ-2023/24, и сыграл в турнире 6 матчей на старте сезона, выдав феноменальный поединок против «Миная» (4:1), в котором записал на свой счет один забитый мяч и два ассиста. Однако после увольнения Патрика ван Леувена Вьюнник перестал попадать даже в заявку на матчи, и вскоре его перспективы в стане «оранжево-черных» оказались под огромным вопросом.

Самое интересное в карьере и жизни Богдана Вьюнника начало происходить зимой. Сперва молодой форвард вместе с «горняками» легально покинул территорию Украины, отправившись на товарищеский матч против японской «Ависпы Фукуоки» и попутно рассказав клубному каналу «горняков», как хорошо встретили их делегацию в Стране восходящего солнца, а затем ушел в отпуск, из которого фактически не вернулся.

Дальше версии происходящего в какой-то степени расходятся. В «Шахтере» изначально просто констатировали, что Вьюнник не поехал с первой командой на сборы в Турции, не пожелав что-либо конкретизировать в этой ситуации, а вот сам футболист в общении с украинскими журналистами рассказал куда более занятную историю: «С самого начала мне сообщили, что я и еще несколько игроков не поедут на сборы. И что всем надо искать новые клубы. После этого Дарио Срна связался с моим отцом и сказал, что есть интерес со стороны «Лехии». Все было в порядке, мне сказали не приезжать на сборы. «Шахтер» одобрил переход. Но Дарио сказал переподписать контракт на четыре года, мы отказались. Потом шли переговоры, но в официальной плоскости «Шахтер» не отвечал на запросы «Лехии». Затем Дарио сказал переподписать контракт на полтора года и идти в аренду. Мы попросили условие, что эта аренда должна быть с правом выкупа. Дарио на это не согласился. А потом он переспрашивал, почему я не на сборах».

Закончилось все тем, что 22 февраля Богдан Вьюнник уведомил «Шахтер» об одностороннем разрыве контракта с клубом, после чего на правах свободного агента трудоустроился все в той же «Лехии» из Гданьска, выступающей ныне во втором по силе дивизионе польского профессионального футбола. Со своим новым клубом украинский форвард подписал четырехлетний контракт, а «Шахтер» вскоре официально объявил, что подаст в суд на «Лехию» и Вьюнника, будучи несогласным с тем, каким образом было прекращено действие контракта между форвардом и «горняками», действовавшего до 30 июня 2025 года.

В своем официальном коммюнике «Шахтер» привычно для себя не продемонстрировал полной открытости и не стал разъяснять ситуацию. В частности, дончане лишь констатировали следующее: «Клуб неоднократно предоставлял футболисту возможность вернуться в расположение команды, однако он отклонил эти предложения. В дальнейшем футболист сообщил об одностороннем расторжении своего контракта с ФК «Шахтер» от 22 февраля 2024 года».

Что значит «предоставлял возможность вернуться»? И почему клуб изначально не штрафовал футболиста за де-факто преднамеренные прогулы? Почему ситуацию до последнего не комментировали для прессы, желая сохранять мнимое подобие благополучия? В общем, вопросов, как обычно, много и все они являются причиной чрезмерной закрытости «Шахтера» в подобных ситуациях. В свое время автору этих строк, например, так и не удалось выяснить, что происходит с формально имевшим на тот момент контракт с «горняками», но фактически просто исчезнувшим на какой-то момент из поля зрения в профессиональном футболе нигерийским форвардом Оларенважу Кайоде – все запросы в частном порядке просто игнорировались представителями клуба…

Еще в январе из собственных источников информации автор этих строк знал о желании Богдана Вьюнника не просто покинуть «Шахтер», а обязательно уехать из Украины. По этой причине форвард, собственно, не рассматривал возможность перебраться в «Днепр-1», который был крайне заинтересован в его услугах, как и в еще одном «горняке» Олеге Очеретько, все-таки оказавшемся по итогу в стане «спортклубовцев».

Более того, по Вьюннику уже тогда была информация, что представители этого футболиста напрямую контактируют с клубами из Швейцарии, Австрии и Польши и просят рассмотреть возможность подписания контракта с Богданом. Причем в частном порядке футболиста представляли как потенциального беженца, а возможность продолжения футбольной карьеры с его стороны – едва ли не как последний шанс «оставаться на плаву».

Спустя несколько недель в украинских СМИ появилась информация, что Вьюнник хочет покинуть Украину из-за войны, которую сам Богдан решил прокомментировать, но получилось это как-то крайне слабо. В частности, все свелось к фразе следующего характера: «И сейчас постится такая чепуха. Все, что написано в отношении войны – это полный абсурд».

В чем «абсурд»? Где именно «чепуха»? Ничего этого Вьюнник решил не конкретизировать, хотя буквально на следующий день сам де-факто подтвердил нежелание оставаться в Украине, заявив, что УПЛ для продолжения карьеры не рассматривает.

Насколько известно, родители Вьюнника в настоящий момент также покинули Украину и в статусе беженцев осели в Швейцарии. Сам Богдан еще в мае минувшего года открыто рассказывал о своем желании однажды оказаться в Европе, но в статусе футболиста-профессионала, а не беженца.

Фактически в своей карьере Вьюнник не успел достичь ничего серьезного, что помогло бы ему поехать в Европу в более-менее серьезном статусе. К почти 22 годам на счету Богдана только 22 матча в УПЛ, в которых он отличился 2 голами и 5 ассистами. Это явно не те показатели, которые помогли бы форварду оказаться «на карандаше» у условных «Баварии», «Манчестер Сити» или «Ювентуса». Да хотя бы «Жироны», уж не посчитайте это каким-то снисходительным тоном в отношении этой весьма симпатичной, но имиджево еще все-таки достаточно скромной, команды.

В итоге желание Вьюнника обязательно покинуть Украину и уехать в Европу было реализовано именно так – через контракт с клубом второго польского дивизиона. К слову, для «Лехии» уже не в диковинку брать украинских футболистов с проблемными трансферными вопросами, ведь осенью минувшего года этот клуб оформил сотрудничество с Максимом Хланем, который ранее также в одностороннем порядке расторг контракт с представителем УПЛ – луганской «Зарей».

ФК Лехия. Богдан Вьюнник

Насколько подобный поступок Вьюнника выглядит правильным с точки зрения выполнения юридических обязательств перед «Шахтером» – вопрос, который отныне будет решаться между футболистом и «горняками» с привлечением судебных органов, а вот насколько такой демонстративный отъезд Богдана из Украины во время войны приемлем для футбольного и гражданского сообщества в целом...

Да, каждый хочет жить как можно лучше и находить наиболее интересные жизненные возможности для себя. Однако не стоит забывать, что во время войны сотни тысяч, а то и миллионы, украинцев вынуждены отказывать себе во многом, сцепив зубы и тяжело работая для того, чтобы хоть на чуть-чуть попробовать приблизить поражение агрессора и возможность вновь жить свободно и дышать полной грудью. Для профессиональных футболистов в Украине сейчас и так созданы практически все условия, чтобы они могли лишь минимально ощущать последствия военных действий, но для кого-то, оказывается, и такое выглядит неприемлемым и вызывает желание сбежать (слово «уехать» при одностороннем разрыве контракта и неизменной задаче покинуть Украину, а не только «Шахтер», вряд ли выглядит применимым в данном контексте).

Что ж, посмотрим, как карьера Вьюнника будет складываться в дальнейшем, и будет ли этот футболист привлекаться к матчам сборных Украины, ведь осенью минувшего года Богдан достаточно регулярно участвовал в поединках команды U-21, которая сверх удачно стартовала в квалификации на молодежный Евро-2025 и имеет пять побед после пяти поединков в группе с Англией, Сербией, Азербайджаном, Люксембургом и Северной Ирландией.

Пока же можно лишь констатировать, что в украинском футболе, похоже, появилась новая форма карьерной казуистики. Если раньше мы видели «кормильцев», отправлявшихся играть на территорию страны-агрессора за огромные гонорары и скрывавшие истинную цель своей поездки туда за мнимыми аргументами о необходимости содержать семью (вот уж воистину самая низкооплачиваемая профессия в Украине – футболист!), то сейчас на примере Вьюнника получили нечто иное: когда человек, желая в тяжелый момент уехать из страны ради лучшего личного будущего, пользуется футболом как инструментом для реализации своих целей, и де-факто позиционирует себя беженцем. Звучит неприглядно? Конечно, но давайте смотреть правде в глаза и не забывать, что после 24 февраля 2022 года все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и не могут покидать страну, не имея на то законных оснований. И игра в футбол, простите, никак не относится к таковым. Хотя и здесь кто-то может уцепиться за кейсы с Мудриком, Забарным, Цыганковым, Довбиком, но все они уезжали из Украины как минимум не выдавая себя за границей за беженцев и принося своим клубам доходы, из которых в конечном итоге в бюджет должны были поступать налоговые отчисления. Такая вот маленькая разница в таких все-таки весьма непохожих друг на друга ситуациях…