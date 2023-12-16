ВЬЮННИК: «Цель приезда в Японию – собрать средства для помощи украинцам»

Молодой нападающий «Шахтера» Богдан Вьюнник поделился впечатлениями от приезда в Японию, где команда сыграет товарищеский матч против местной «Авислы Фукуока».

«Не ожидал, что руководство команды организует нам выезд в Японию, было очень приятно, потому что не ожидал посетить эту страну и путешествие было очень далеким, но когда прибыли сюда – были шокированы, какая здесь удивительная атмосфера.

Главная цель этого путешествия – собрать средства и помочь нашим людям, пострадавшим от российской агрессии

Круто что руководство команды организует такие благотворительные матчи, потому что так популяризируется украинский футбол в мире. Нас здесь хорошо встретили, японцы отличные люди и надеюсь на матчи будет много посетителей», – сказал нападающий.

Напомним, «Шахтер» сразу после матча ЛЧ с «Порту» отправился в Японию.