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  4. ВЬЮННИК: «Цель приезда в Японию – собрать средства для помощи украинцам»
Украина. Премьер лига
16 декабря 2023, 21:20 |
293
1

ВЬЮННИК: «Цель приезда в Японию – собрать средства для помощи украинцам»

Нападающий горняков – о следующем спарринге команды

16 декабря 2023, 21:20 |
293
1
ВЬЮННИК: «Цель приезда в Японию – собрать средства для помощи украинцам»
shakhtar.com. Богдан Вьюнник

Молодой нападающий «Шахтера» Богдан Вьюнник поделился впечатлениями от приезда в Японию, где команда сыграет товарищеский матч против местной «Авислы Фукуока».

«Не ожидал, что руководство команды организует нам выезд в Японию, было очень приятно, потому что не ожидал посетить эту страну и путешествие было очень далеким, но когда прибыли сюда – были шокированы, какая здесь удивительная атмосфера.

Главная цель этого путешествия – собрать средства и помочь нашим людям, пострадавшим от российской агрессии

Круто что руководство команды организует такие благотворительные матчи, потому что так популяризируется украинский футбол в мире. Нас здесь хорошо встретили, японцы отличные люди и надеюсь на матчи будет много посетителей», – сказал нападающий.

Напомним, «Шахтер» сразу после матча ЛЧ с «Порту» отправился в Японию.

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Богдан Вьюнник Шахтер Донецк товарищеские матчи благотворительные матчи российско-украинская война Ависпа Фукуока
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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avk2307
Вьюнник хз конечно кто. Он доплачивает? Во время войны выехал в Швейцарию в 2022. Потом вернулся под Ван Леувена и опять даже в заявке не присутствует, но коментирует. Когда он играл в последний раз ? 
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